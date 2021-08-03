В Барнауле готовятся к созданию стелы «Город трудовой доблести»

Администрация города отберёт архивные документы с информацией о трудовом подвиге барнаульцев в годы Великой Отечественной войны. Их будут использовать при разработке художественного облика стелы. Также за деньги из бюджета города сделают проектно-сметную документацию, обустроят фундамент и металлоконструкции для стелы, сделают прокладку необходимых инженерных сетей.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Татьяна Сухомлинова

Дизайн-проект «Город трудовой доблести» разработают специалисты Российского военно-историческое общества. Они же изготовят декоративные панели со стилизованными изображениями, табличку с текстом указа Президента РФ и герб города, а также обеспечат их доставку и монтаж.

Состав организационного комитета по вопросам установки стелы «Город трудовой доблести» в администрации Барнауле уже утвердили. Председателем оргкомитета будет глава города Вячеслав Франк. В состав вошли заместители главы администрации города, депутаты, руководители городских комитетов, представители администрации губернатора и Правительства, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты города, архитекторы.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в ходе интернет-опроса горожане предложили места, где бы они хотели видеть стелу «Город трудовой доблести». Экспертное сообщество отобрало 11 вариантов: проспект Строителей, площадь Привокзальная, зеленый сквер на площади Октября, Нагорный парк (2 площадки), площадь у ДК «Трансмаш», площадь им. В. Н. Баварина, ул. Аванесова, пересечение Павловского тракта и ул. Малахова в районе букв «Барнаул» (2 варианта), площадь Октября (в центре). Все предложения направили в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки. Место для стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле определят горожане в ходе голосования.

Стелу планируют установить в сентябре 2022 года.