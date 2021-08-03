В Барнауле ищут пропавшего мужчину

30 июля 2021 года он вышел из дома и не вернулся.

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках 42-летнего Ульянова Игоря из Барнаула.

Известно, что в день пропажи мужчина был одет в чёрную куртку, тёмно-синий джемпер, тёмно-синие штаны, чёрные сапоги.

Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).