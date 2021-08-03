В Барнауле отремонтируют больше 46 тысяч квадратных метров дорог частного сектора

Всего заасфальтируют 32 участка дорог частной жилой застройки площадью более 46,5 тысячи квадратных метров за 45,5 млн рублей.

В Барнауле продолжают ремонтировать дороги сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки.

На прошлой неделе работы завершили на улице Ким в границах улиц Воровского и Октябрят, 39. Здесь проведено фрезерование старого повреждённого покрытия, уложен слой горячего асфальтобетона, обочины отсыпаны щебнем.

Сейчас продолжается ремонт проезда Гужтранспортного. Дорогу ремонтируют на участке от улицы Кулагина до дома № 135б. Сейчас здесь завершают ремонт колодцев. В ближайшие дни приступят к асфальтированию.

2 августа 2021 года дорожная техника зашла на новый участок дороги в частном секторе микрорайона ВРЗ. Песчано-щебёночное основание начали устраивать на отрезке проезда от улицы Воровского в районе дома № 25 до улицы Красносельской, 34.

В пресс-службе мэрии напомнили, что ремонт дорог частного сектора в Барнауле делают в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2025 годы».