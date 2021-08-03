В барнаульской школе № 84 завершаются работы по реконструкции стадиона

В субботу, 31 июля, глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание в школе № 84, в рамках которого оценил ход подготовки к новому учебному году. Здесь вместе с текущим и косметическим ремонтом помещений завершают работы по реконструкции школьного стадиона. На эти цели выделено 5 млн руб.

Согласно графику работы на стадионе школы № 84 завершат к 15 августа.

Фото: Михаил Полубедов

В школе № 84 давно мечтали об обновлении стадиона. Этот объект действительно будет востребован. Причём как ребята, так и жители микрорайона нередко приходят сюда потренироваться.

— Для нас это настоящий подарок к новому учебному году, — не скрывая радости, делится директор школы № 84 Надежда Жихарева. — Теперь у нас большое современное футбольное поле с хорошим газоном, площадка для волейбола и баскетбола с безопасным резиновым покрытием. Будет выполнено обустройство беговой дорожки, ямы для прыжков в длину, установлено ограждение площадки и малых форм.

К слову, этот стадион не единственный в городе, где ведутся столь масштабные ремонтные работы. В настоящее время также обустраивается спортивная площадка школы № 81.

— Для подготовки образовательных организаций к первому сентября из городского бюджета выделено более 162 млн руб. Это вдвое больше, чем в прошлом году, — подчёркивает Вячеслав Франк. — На эти средства капитальный и текущий ремонт сделают в 235 школах и детских садах. В 11 образовательных организациях проведут благоустройство прилегающих территорий, в восьми — замену деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты. В 10 учреждениях предусмотрены ремонт и модернизация спортивных объектов — школьные стадионы, универсальные площадки и спортивные залы. Это важно для сохранения здоровья детей.

Всего с 2017 по 2020 год реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики города Барнаула» отремонтировано 26 спортивных объектов. Из них три хоккейные коробки, шесть спортивных площадок, 15 спортзалов и две беговые дорожки на школьных стадионах.

Необходимость повышенного внимания к спортивным объектам подчеркнул и заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

— Ремонт школьных спортивных объектов несёт большой социальный эффект, — считает депутат. — Финансирование на эти цели ежегодно увеличивается. В этом году в городе обустроят стадионы в двух школах, а в ближайшие годы очередь дойдёт и до других образовательных учреждений Барнаула. Это очень отрадно. Что касается школы № 84, то она находится практически в центре микрорайона Сулима, здесь многие занимаются спортом. Улучшение качества стадиона позволит повысить и спортивные достижения школьников.

Вячеслав Франк: «На подготовку к новому учебному году выделено более 162 млн рублей — вдвое больше, чем в прошлом году».

Фото: Михаил Полубедов

Как отметил глава города, приоритетным направлением при подготовке школ и детских садов к учебному году остаётся обеспечение безопасности ребят. В школе № 84 их более 700, в том числе 107 первоклассников и около 60 учащихся пяти классов коррекции. Упор в первую очередь делают на организацию охраны, установку камер видеонаблюдения, выполнение требований пожарной безопасности, внутренний ремонт зданий, своевременный ремонт кровли и замену окон.

По словам Вячеслава Франка, важно не забывать и о дополнительном образовании учащихся, в школе № 84 это направление очень хорошо развито. Притом дети имеют возможность развиваться не только творчески или духовно, но и получать полезные навыки. К примеру, могут стать курсантами военно-патриотического клуба «Феникс», записаться в дружину юных пожарных «Пламя» или отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра».