В Ленинском районе этим летом в рамках нацпроекта благоустроят 23 двора

В ходе прямой линии глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин рассказал горожанам, как решаются коммунальные вопросы в районе и что делается в сфере благоустройства.

Облагороженная натуральным природным камнем подпорная стенка на Малаховском кольце пополнила ряды арт-объектов района.

Фото: Светлана Гладышева

Дела коммунальные

– Проживаю на ул. Веры Кащеевой, дом 20. Уже 27 июля, но горячей воды в квартире до сих пор нет. В какой срок завершатся гидравлические испытания сетей по контуру ТЭЦ-2, и не случится ли так, что мы останемся без горячей воды после завершения испытаний? Иван Колодин.

– Гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-2 проводились в период с 19 по 27 июля. Далее ведутся плановые ремонтные работы оборудования ТЭЦ-2, а также устранение выявленных повреждений. Их обнаружено восемь на магистральных и столько же на внутриквартальных тепловых сетях. Подачу горячего водоснабжения планируется возобновить 5 августа.

– Живу в Казённой Заимке. С 22 по 23 июля у нас были перебои с питьевым водоснабжением в поселке, какова причина? Татьяна Ишутина.

– 22 июля произошли две аварии на артезианском водозаборе на ул. Соколиной, 55: вышел из строя глубинный насос, и произошло повреждение на трубопроводе от скважины до резервуара (накопителя) питьевой воды. Аварийными бригадами Барнаульского водоканала 22 июля выполнены восстановительные работы на трубопроводе, проведена замена глубинного насоса, водоснабжение полностью восстановлено в этот же день. Дополнительно для жителей поселка с 18.00 до 20.45 была организована доставка питьевой воды на шести участках. Хочу отметить, что замена глубинного насоса на более мощный значительно улучшила водоснабжение жителей поселка.

Для улучшения водоснабжения в Казённой Заимке предусмотрено строительство двух резервуаров чистой воды объемом 500 куб. м каждый; станции обезжелезивания и демангации воды объемом 50 куб. м, станции обеззараживания воды, бурение глубинной скважины производительностью 25 куб.м/час на водоносном горизонте ниже 250 м, автоматическое управление системой на водозаборе по ул. Соколиной, 55. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Планируемый срок реализации мероприятий по реконструкции артезианского водозабора – 2023 год.

Район красивых дворов

– Живу в квартале между ул. Шукшина и Солнечная Поляна, очень много дворовых территорий у нас ремонтируется в этом году. Что еще делается по благоустройству? Валентина Алексеевна.

– Действительно, в этом году в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» в районе благоустраивают самое большое количество дворов в городе – 23. За это нужно сказать отдельное спасибо инициативным группам жителей, которые грамотно и вовремя сделали заявки на участие в нацпроекте, а где-то и софинансировали его на дополнительный объем работ: детские и спортивные площадки, ограждение. В свою очередь, администрация озаботилась ремонтом подпорных стенок, на которые мало кто обращает внимания, пока они не начинают разрушаться. Мы заключили контракт с подрядной организацией, и на пересечении ул. Попова и Юрина, в районе часов на ул. Малахова подпорные стенки отделаны разноцветным природным камнем из Чарышского района. Теперь они смотрятся как самостоятельные и привлекательные арт-объекты. Также мы проводим районный конкурс по благоустройству, в рамках которого есть три номинации для участия общественников. И уже в конце августа выберем лучшую клумбу, усадьбу и уголок отдыха, наградим самых активных умельцев и цветоводов.

259,3 млн. руб. выделено в 2021 году на капитальный ремонт 28 многоквартирных домов Ленинского района.

Прививок не боимся

– Мое окружение разделилось на два лагеря: одни ратуют за необходимость прививки, вторые апеллируют к ее якобы нежелательным последствиям. Вы и сотрудники администрации ставили прививку? Светлана Кравцова.

– Да, вторую прививку я поставил 21 июля, сотрудники администрации к концу августа будут привиты на 90%. Более того, мы пошли навстречу пожеланиям отдельных муниципальных служащих и нашли возможность поставить прививку отдельным служащим вакциной «КовиВак». Кроме того, был организован ряд встреч известных врачей района с руководителями ТОС, народными дружинниками, ветеранскими организациями, активистами домовых комитетов. В рамках этих мероприятий специалисты ответили на все вопросы, которые возникали у активистов. Мы никого не заставляем прививаться, это дело добровольное, делаем акцент на информированность, причем компетентную, и надеемся, что население района нас услышит и сделает правильные выводы.