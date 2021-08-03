Врачи назвали опасные и полезные свойства клюквы

Главный северный антиоксидант и кладезь витаминов может быть вреден для здоровья.

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Казалось бы, при одном слове «клюква» уже можно начинать здороветь на глазах. Однако ягоду рекомендуется употреблять в меру, чтобы не усугубить и не собствовать развитию мочекаменной болезни, напоминает «Российская газета». Как и любая ягода, клюква может навредить в случае аллергии или при индивидуальной непереносимости у человека. Северный антиоксидант противопоказан при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, а также при воспалительных процессах в печени и желчном пузыре. Если съесть слишком много ягод, может начаться диарея. Людям, страдающим сахарным диабетом, таже нужно употреблять клюкву с осторожностью.

В народной медицине считается, что клюквенный сок помогает при цистите, однако полагаться только на него не стоит, чтобы не запустить болезнь.

И всё же полезных свойств у клюквы больше! Так, пищевые волокна в ягоде улучшают пищеварение. В небольших количествах она помогает при запорах, укрепляет иммунитет, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, свежие ягоды укрепляют ногтевые пластины, улучшают внешний вид и замедляют старение кожи. Клюква активно участвует в расщеплении жиров, помогая избавиться от лишних килограммов. Во время беременности морсы и фреши из этой ягоды заменяют поливитаминные комплексы. Они уменьшают токсикоз, снимают отечность и скачки давления.

Клюква полезна и мужчинам: благодаря биологически активным компонентам и противовоспалительным свойствам клюква снижает риск заболеваний предстательной железы. Свежий сок стабилизирует гормональный фон, полезен для увеличения потенции.

И детей, и взрослых клюква поднимет на ноги во время простуды: питьё из северных ягод усиливает потоотделение, снимает жар и обладает противокашлевым действием.

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Топ-5 идеальных сочетаний с клюквой

Усилить вкус и пользу клюквы можно за счёт правильных сочетаний. Рассказываем, в какой компании клюкве комфортнее, а нам вкуснее.

1. Чатни: клюква + чеснок + имбирь + сахар.

2. Салат: клюква + апельсины + красный лук + рукола.

3. Пряный клюквенный морс: клюква + мед + палочки корицы + бадьян + цельный кардамон.

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4. Джем: клюква + изюм + коричневый сахар

5. Соус к мясу: клюква + лук + сахар + красная паста карри + соль