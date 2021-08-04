267 многоквартирных домов планируют расселить в Алтайском крае до 2025 года

Об этом заявил министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилёв 4 августа 2021 года в рамках заседания правительства региона.

Фото: pixabay.com

Он рассказал, что в крае уже своевременно и в полном объёме завершили мероприятия по переселению людей из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

«Это был большой этап. В 2009 году он начался, в 2017 закончился», — отметил Гилёв.

По его словам, за это время в Алтайском крае расселили 804 многоквартирных дома площадью 237,4 тысячи квадратных метров. В них проживали 17,4 тысячи человек.

«Этап завершён своевременно. В полном объёме, в установленное сроки», — добавил министр.

Он отметил, что реализация этого направления продолжается в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

До 2025 года в Алтайском крае планируют расселить 104,57 тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Там проживает 5 810 человек. Это 267 многоквартирных домов.