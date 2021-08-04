Захватите зонт: в Барнауле 4 августа ожидаются грозы и усиление ветра

4 августа в Алтайском крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град.

Фото: canva.com

Сегодня, 4 августа, в Барнауле погода вновь напомним о суровости нашего климата.

Утром воздух прогреется до +20…+22°C. Ожидаются осадки и гроза, поэтому рекомендуется захватить с собой зонт. Небо затянуто облаками.

Днём воздух прогреется до +24…+25°C. Вечером температура воздуха опустится до +18…+24°C. Местами пройдёт небольшой дождь.

Завтра, 5 августа, в городе ожидается переменная облачность. Ночью возможен туман. Утром воздух прогреется до +16…+21°C. Днём — до +22…+23°C, местами — дождь.