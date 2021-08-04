Алтайская каноистка прошла в полуфинал Олимпийских игр

Сегодня в Токио стартовали заезды в каноэ-одиночках на дистанции 200 метров у женщин. В них принимает участие представительница центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Ирина Андреева.

Фото: Ярослав Махначёв.

По регламенту, три победителя каждого квалификационного заезда напрямую проходят в полуфинал, остальных ждет четвертьфинал. Ирина в квалификации показала пятый результат, так что пришлось проходить допотбор. В четвертьфинале она прошла дистанцию лучше, заняв второе место, причем ближайшую преследовательницу она опередила на 0,008 секунды, что определили только по фотофинишу.

Другая российская спортсменка Олеся Ромасенко пробилась в полуфинал напрямую, заняв в квалификационном заезде второе место.

Отметим, что в первом четвертьфинальном заезде на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров принимала участие чилийка Мария Майярд, которая проводила предолимпийскую подготовку на барнаульском гребном канале, и она также вышла в следующий этап соревнований.

Полуфиналы и финалы пройдут завтра, 5 августа, начало в 7.46 и 9.55 по барнаульскому времени.