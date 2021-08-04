Барнаульского писателя наградили краевым орденом

Как сообщило Министерство культуры Алтайского края, указом губернатора Алтайского края В.П. Томенко орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени награждён Станислав Вторушин, член Союза писателей России.

Станислав Вторушин

Фото: сайт Министерства культуры Алтайского края

Вторушин Станислав Васильевич — известный барнаульский прозаик, член Союза писателей России с 1995 года.

Автор многих рассказов и повестей на самые разные темы, объединяют которые любовь к родной земле и людям, живущим на ней «ради правды и любви». В своих произведениях писатель поднимает серьёзные социальные и нравственные проблемы.

Отдельными изданиями вышли книги: «Девчонки», «Перегрузки», «Дикая вода», «Последняя пристань», «Нелётная погода», «Браконьер», «Сыновний поклон», «Такое короткое лето», «Конвой», «Отец», «Счастливый день», «Вечный зов Севера», «Там, за туманами…», «Средь бела дня», «Посланец», «Ещё один день» и другие.

В 2009 году Станиславу Вторушину присуждена Международная премия имени Алексея Толстого, его роман «Литерный на Голгофу» признан лучшим для детей и юношества. В 2010 году за этот роман он был удостоен Демидовской премии.

Редакция «Вечернего Барнаула» связалась с барнаульским писателем, чтобы поздравить его с заслуженной наградой.