В Барнауле ускорят расселение аварийных домов

Это будет возможно в результате реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

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На заседании Правительства Алтайского края 2 августа 2021 года глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что целевые показатели планировалось выполнить до 2025 года. Однако в июле этого года было принято решение ускориться. Поэтому до 2023 года в Барнауле планируется расселить 4095 человек из 156 домов, площадью более 63 тысяч квадратных метров за 3,5 млрд рублей.

«Ускорение позволит решить проблему расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года», — сказал мэр.

По его словам, в Барнауле ежегодно аварийными признаются в среднем 9 тысяч квадратных метров жилого фонда.