Больше четверти барнаульцев задумываются о приобретении квартир

К такому выводу пришли специалисты компании «СберСтрахование» («дочка» Сбербанка), подведя итоги исследования потребительских предпочтений россиян на рынке недвижимости.

Фото: canva.com

Исследование проводилось в июле 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек методом телефонного опроса (CATI).

В основном люди ориентируются на однушки на вторичном рынке и рассчитывают потратить на новое жилье в среднем около 1,9 млн рублей.

Больше всего россиян, которые рассматривают покупку новой квартиры, живут в Саратове и Пензе — положительно на этот вопрос ответили около 30% семей. Высок интерес к покупке городской недвижимости также в Омске (27%), Барнауле (27%) и Красноярске (26%). В Новосибирске он составляет 24%, в Томске — 23%.

Более 60% опрошенных россиян собираются покупать квартиру на вторичном рынке. Исключение составляют жители Томска, где 53% респондентов заявили, что больше заинтересованы в новостройках. В Новосибирске интерес к первичному и вторичному рынкам разделился 50 на 50, в других сибирских городах новостройки не очень жалуют: в Красноярске «вторичку» предпочитают 63% респондентов, в Барнауле — 56%, в Омске — 51%.

Самой большой популярностью традиционно пользуются однокомнатные квартиры. Это объясняется относительно низкой ценой такого жилья, а также тем, что покупателями недвижимости часто становятся молодые люди. На однушки сейчас ориентируются более половины (53%) респондентов. Ещё треть россиян (33%) прицениваются к двушкам, 13% — к трёшкам.

На однокомнатную квартиру опрошенные в среднем по стране готовы потратить 1,9 млн рублей, на двухкомнатную — 2,8 млн, а на трёхкомнатную — 3,8 млн рублей. При этом ожидания по цене одного квадратного метра жилья в среднем по России составляют 60,2 тыс. рублей. Более высокие ценовые ожидания у жителей Новосибирска (62,2 тыс. рублей за кв. м). В Красноярске недвижимость готовы покупать по 50,6 тыс. рублей за метр, в Омске — по 47,8 тыс., в Барнауле — по 45,5 тыс., а в Томске — по 40,7 тыс. рублей.

В ипотеку купить квартиру планируют 35% опрошенных россиян, остальные рассчитывают на собственные накопления, займы от друзей и финансовую поддержку родственников. При этом если при покупке квартиры в ипотеку страхование будущего жилья обязательно, то собственное жилье страхуют в среднем около 8% респондентов. Самые высокие показатели по проникновению добровольного страхования частично совпадают с регионами с самым дорогим квадратным метром. В Москве полис страхования жилья имеют 15% опрошенных, в Санкт-Петербурге — 13,9%, в Казани — 12,3%, в Самаре — 11,1%, в Челябинске — 10,2%, во Владивостоке – 9,5%. Исследование показало, что практически во всех крупных и средних российских городах основная часть потенциальных покупателей квартир — это местные жители, их доля составляет 84% в среднем по стране. Даже в столице, вопреки расхожему мнению, 85% спроса формируют москвичи.