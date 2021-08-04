Голос из-за границы: вместе с барнаульцами 17-19 сентября за депутатов Госдумы будут голосовать наши земляки из 20 стран

За рубежом голосуют наши соотечественники, не отказавшиеся от российского гражданства, а также студенты, командированные, туристы и т.д. Российское зарубежье никогда не было политически пассивным, явка здесь иногда достигает 90%. О том, кто и как организует процесс голосования для россиян за границей, корреспонденту «ВБ» рассказала председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Коллаж: Александр Ермолович

Главный организатор – дипмиссии

– Ирина Леонидовна, где будут размещаться избирательные участки за рубежом и на чьи плечи ляжет их оборудование?

– Участковые избирательные комиссии, сформированные на зарубежных избирательных участках, организуют руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации не позднее 30 июля 2021 года, а в исключительных случаях – не позднее 11 сентября 2021 года. Соответственно они же безвозмездно предоставляют и помещение для голосования в распоряжение зарубежной УИК, а в случае образования избирательного участка на территории воинской части, расположенной за пределами территории РФ, командирам воинской части.

– Кто и каким образом информирует россиян, проживающих за рубежом, о предстоящих выборах в Государственную Думу?

– Избирательные участки за пределами территории России самостоятельно информируют избирателей, в том числе через средства массовой информации. Также могут использоваться официальный сайт ЦИК России, сайты дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, организаций российских соотечественников за рубежом.

Кроме того, в помещении для голосования, либо непосредственно перед ним, участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещается информация обо всех федеральных списках кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень; о выдвинувших их политических партиях; а также о каждом зарегистрированном кандидате по соответствующему одномандатному избирательному округу.

– Кто готовит бюллетени для наших соотечественников и обеспечивает их сохранность при доставке?

– Соответствующая избирательная комиссия субъекта РФ, к территории которой приписаны избиратели, проживающие в иностранных государствах. В исключительных случаях на зарубежных участках при наличии технических средств допускается изготовление избирательных бюллетеней непосредственно зарубежной участковой избирательной комиссией.

В соответствии с распоряжением ЦИК России Избирательная комиссия Алтайского края изготовит избирательные бюллетени для Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Швейцарии, Швеции и Японии. Они будут переданы в ЦИК России для последующей отправки уполномоченным представителям МИД России через организацию, оказывающую услуги по доставке.

Всего для голосования за рубежом будет изготовлено более 49 тысяч избирательных бюллетеней.

Тря дня под наблюдением

– Ирина Леонидовна, сколько дней будут голосовать россияне, проживающие за рубежом, и планируется ли там агитационная кампания кандидатов?

– Три дня, если зарубежная УИК примет решение о проведении выборов 17, 18 и 19 сентября 2021 года в помещении и вне его. В случае голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, куда транспортное сообщение затруднено, то два дня – 17 и 18 сентября.

Государственные органы обязаны оказывать содействие политическим партиям, зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий. Если у дипмиссии имеется помещения вне режимной зоны, например, клуб или спортивный комплекс, находящиеся в жилой зоне, они самостоятельно принимают решение по их использованию для ведения предвыборной агитации. При этом зарубежная УИК обязана обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий для всех политических партий, зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Проведение агитационных публичных мероприятий в форме собраний в арендуемом для этих целей помещении за пределами зарубежной УИК, распространение печатных и иных агитационных материалов также допускается, если это не запрещено законодательством страны проживания, либо международным договором.

– Будут ли присутствовать на участках наблюдатели, и каково оснащение УИК техническими средствами?

– Да, на избирательные участки, образованные за пределами территории РФ, назначить наблюдателей может каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированный федеральный список кандидатов, каждый кандидат, зарегистрированный по соответствующему одномандатному избирательному округу, а также Общественная палата РФ. Указанные субъекты вправе назначить в каждую зарубежную УИК не более двух наблюдателей. При голосовании за пределами территории России средства видеонаблюдения не применяются, так же как и комплексы обработки избирательных бюллетеней.