Победный «Темп». Барнаульские команды продолжают игры в любительском первенстве страны

Пока флагман барнаульского футбола, «Динамо», готовится к выездным матчам первенства ФНЛ-2, без спорта № 1 краевая столица не остается. Минувшая неделя прошла под знаком первенства ЛФК (зона «Сибирь»), где во втором этапе выступают сразу три барнаульские команды.

Фото: Ярослав Махначёв.

А можно и больше

На первом групповом этапе команд из Алтайского края было еще больше, но рубцовское «Торпедо» и бийский «Строитель» не смогли преодолеть групповую стадию. Зато «Темп», «Полимер» и молодежное «Динамо» успешно преодолели первый этап и сейчас играют во второй стадии турнира. «Динамо-М» в основном находится в подвале турнирной таблице, «Полимер» – в середине, а «Темп» на данный момент вышел в лидеры, правда, сыграв на два матча больше, чем главные преследователи.

Причем если на групповом этапе подопечные Ивана Старкова, будем откровенны, яркой игрой не радовали, то сейчас одержали уже четыре победы подряд, три из которых – крупные. Как тут не вспомнить, что перед сезоном Старков говорил, что его команда будет играть в атакующий футбол – мол, это может быть авантюрно, но зрелищно и нравится болельщикам. Как поясняет главный тренер, он намеренно выводил футболистов на пик формы ко второму этапу первенства ЛФК. На групповой стадии они играли под нагрузкой, а сейчас показывают себя по всей красе.

В воскресенье «Темп» обыграл со счетом 4:1 красноярский «Енисей-2». Молодежные составы команд, играющих в ФНЛ-2 или в ФНЛ-1, как в случае с «Енисеем», всегда таят опасность, так как могут усилиться футболистами основных составов. В Барнаул из Красноярска таковые не приехали, однако в первом тайме у «Темпа» поначалу не получалось вскрыть оборону гостей. Атаковали темповцы в основном флангами, и подачи оттуда соперники без проблем блокировали, а пара дальних ударов были неточными. «Темп» все же открыл счет усилиями Романа Сычёва, вскоре мог забить еще, но Виктор Кузькин, накрутив на фланге защитника и пробив в нижний угол, не смог переиграть вратаря. Как сказал после игры Иван Старков, в каждой встрече его команда создает до десятка голевых моментов – и это не подсчеты на пальцах, а статистические данные InStat. Но вот с реализацией у команды есть проблемы.

Уже в начале второго тайма гости заработали пенальти, который успешно реализовали. Правда, это событие больше завело «Темп», нежели заставило гостей забить вперед. Сначала барнаульцы получили право на пенальти, с точки был точен Никита Ворона. А потом моменты пошли один за другим. Снова был обязан забивать Роман Сычёв, но не попал в пустой угол. Вскоре еще один момент у «Темпа», вратарь отбивает на угловой. И после розыгрыша стандарта барнаульцы забили в третий раз, отличился Евгений Цвык. А точку ударом головой поставил Роман Леонов – перед этим команда снова загубила голевой момент, но исправилась после розыгрыша стандарта.

– Переломным моментом был пенальти, назначенный в ворота гостей. До этого на поле было напряжение, а забитый гол нас раскрепостил, уверенно выиграли, – подытожил Роман Сычёв.

Продолжение разгромов

В воскресенье «Темп» одержал еще одну уверенную победу, разгромив с тем же счетом 4:1 еще одну красноярскую команду – «Рассвет», хет-триком отметился Сычёв, еще один гол на счету Никиты Родичева.

Четыре победы подряд – это «Темп» так силен или соперники слабы?

– Думаю, все в совокупности, но в основном это наша заслуга, – считает Роман Сычёв. – Мы могли и в первой части чемпионата так играть, но сейчас больше притерлись друг к другу, отработали комбинации, выполняем тренерские установки.

Кстати, в «Темпе» изменился формат подготовки к играм – сейчас игроки заезжают на клубную базу накануне вечером. При этом такой формат не является обязательным требованием, как говорит Иван Старков, команду он собирает в 8.00 в день матча, но большая часть игроков приезжает с вечера – такой формат способствует сплочению коллектива.

Календарь второго этапа у «Темпа» своеобразный – сейчас, после четырех матчей дома, их ждет формально выездной матч против динамовской молодежки 13 августа в Барнауле, а потом три полноценных выезда – в Иркутск, Новосибирск и Томск.

– Мы понимаем, что в этих играх будет гораздо тяжелее, поэтому ставил задачу – набрать максимум очков в домашних играх, чтобы на чужом поле иметь право на ошибку, – говорит Иван Старков.

Ближайший матч в своем манеже «Темп» проведет 3 сентября против иркутского «Байкала».