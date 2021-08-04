Посетители банка спасли пожилую жительницу Барнаула от аферистов

Пенсионерка успела перевести мошенникам 10 000 рублей.

Фото: canva.com

72-летней жительнице Барнаула накануне днём стали поступать звонки с неизвестных номеров, на один из которых она всё-таки ответила. Далее всё происходило по стандартному сценарию. Неизвестный мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что злоумышленники проводят по её счёту подозрительные операции. Чтобы спасти денежные средства, их якобы необходимо перекинуть на резервный счёт.

Доверчивая горожанка поверила аферисту и направилась к ближайшему банкомату. Дрожащими руками женщина сняла свои накопления — 280 000 рублей. Следуя инструкции звонившего, бабушка перечислила 10 000 рублей на продиктованный номер. Она собиралась перевести и всю оставшуюся сумму, но на старушку с телефоном и деньгами обратили внимание посетители банка. Неравнодушные горожане остановили бабушку от опрометчивых действий, пояснив, что та общается с мошенниками и разговор нужно немедленно прекратить. После этого потерпевшая сразу обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.