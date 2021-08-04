Сколько барнаульцы тратят на содержание домашних животных

В список трат входит не только корм и ветпрепараты, но и игрушки, амуниция, фитнес, курс послушания и дрессировки, груминг и многое другое.

Больше половины российских семей являются счастливыми обладателями домашних животных. При этом, согласно исследованиям, 44% владельцев кошек и 34% владельцев собак воспринимают питомца непосредственно членом семьи. Мы поговорили с барнаульцами и посчитали, во сколько им обходится содержание домашних животных.

Траты рассчитываем по нескольким категориям: корм, аксессуары (домики, наполнители, игрушки, амуниция), ветеринария, груминг, фитнес.

Доктор Айболит

Первое, что делают люди, заводя домашнее животное, это идут к ветеринару. Собаки и кошки из питомников и от заводчиков, как правило, уже вакцинированы и привиты. Прививки делают раз в год. В зависимости от фирмы-производителя и качества препарата вакцинация одного питомца обойдётся от 1500 до 3500 рублей. Сэкономить можно, если покупать ветеринарные препараты самим и самим же колоть инъекции, но в этом случае вы не получите отметку в ветеринарный паспорт, который необходим, если вдруг соберётесь путешествовать с животным или вывозить его куда-нибудь.

Раз в полгода питомца нужно глистогонить, иначе есть риск, что у него заведутся паразиты. А это может произойти даже с кошкой и собакой исключительно домашнего содержания, которые не покидают пределов квартиры. Личинок паразитов можно принести домой с обувью или получить, если кормите питомца сырым мясом. Собаки и кошки, которые ходят гулять на улицу, всегда могут подобрать и съесть что-нибудь запрещённое и таким образом подхватить паразитов всех мастей. Глистогонные препараты стоят от 300 до 500 рублей. Другой вариант контроля — регулярно сдавать кал питомца на анализ, чтобы без причины не травить животное довольно токсичным препаратом. Анализ в ветклинике — 300 рублей.

Ещё одна статья расходов для владельцев собак и кошек — обработка от клещей и блох. Регион у нас по клещам неблагополучный, и в случае укуса питомца иксодовым клещом животное может погибнуть от пираплазмоза. Спасти удаётся не всех, выжившие животные регулярно должны наблюдаться у ветеринара и проходить курсы лечения, потому что при заболевании под удар попадают все внутренние органы. Также животных страдают и от других видов клещей — подкожных, ушных, чесоточных.

Самый недорогой способ профилактики — противоблошиные и противоклещевые ошейники. Стоят они от 200 рублей, и менять их нужно каждые три месяца. Подходит такой способ собакам, которых не часто моют, ведь принцип действия ошейника основан на распространении по шерсти состава, которым он пропитан. Поэтому, если вы часто моете собаку, то смываете защиту. Таким питомцам подходят таблетированные препараты. Есть те, которые дают раз в месяц, например Симпарика — таблетка стоит 440 рублей. Препарат Бравекто даёт защиту на три месяца и стоит от 1200 рублей. Можно также ежемесячно обрабатывать собаку специальными составами в ветеринарной клинике. Обработка собаки среднего размера стоит 400–500 рублей.

Это обычные траты на здорового питомца. Если случается, что у собаки или кошки какая-нибудь врождённая патология, регулярно обостряющееся заболевание, травма, воспалительный или патологический процесс, то траты возрастают. Обычный плановый осмотр у ветеринара и взятие анализов (кровь, кал, при необходимости моча) обойдется вам от 1200 рублей, если понадобится лечение, то счета могут возрасти и до десятков тысяч.

Впрочем, многие хозяева решают такие вопросы радикально — привозят животных на усыпление. В приюте «Территория спасения» уже не один такой спасённый постоялец: коты с мочекаменной болезнью, тойтерьеры с вывихами бёдер. Владелец приюта Ольга Камнева с помощью врачей ветеринарной клиники «Ника» спасает таких бедолаг на собственные средства и пожертвования неравнодушных горожан и подписчиков.

Сколько раз в день у вас кормёжка?

Помните мультипликационную пародию на рассказы Конана Дойля «Мы с Шерлоком Холмсом», в котором Крокодил-преступник, прежде чем согласиться стать дворецким, интересовался, сколько раз в день его будут кормить. К восторгу исправившегося преступника, кормили в доме Шерлока Холмса раз шесть! На деле же домашних питомцев достаточно кормить два раза в день — утром и вечером.

Мой йоркширский терьер Чарли питается по смешанному типу: в утренний приём пищи он получает порцию отварного говяжьего калтыка (бычье горло) с сырыми овощами (морковь, капуста, листовой салат) или крупами, а в вечерний — сухой норм.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Говяжий калтык я, как и многие собачники, покупаю в мясном магазине одной из барнаульских сетей. Этот собачий деликатес редко встречается в свободной продаже, его привозят под заказ и бывает он в наличии не всегда. Поэтому беру с запасом, чтобы хватило на несколько месяцев. Килограмм калтыка стоит 110 рублей, последний раз закупку делала в мае, приобрела сразу 8 кг. К концу июля в наличии оставалось ещё треть запаса. Овощи выращиваем сами, поэтому морковь грызём ещё прошлого урожая. Натуральная крупа в рационе собаки — трата несущественная, не большей 10 граммов на порцию, и то не каждый день.

Корм покупаем качественный. Из-за санкций стал недоступен корм холистик (супер-премиум-класса нового поколения с содержанием мяса или рыбы до 80%, без усилителей вкуса, консерваторов и ароматизаторов) канадского производителя. Пакет фасовкой 2,5 кг обходился в 1700–1900 рублей в зависимости от торговой зоосети. Сейчас перешли на корм итальянского производства. Пакет фасовкой 2,5 кг обходится 1500 рублей — покупаем у ветеринара, который заказывает для нужд своих клиентов в Новосибирске, так как наши зоосети эту торговую марку не возят. Так как корм мой пёс ест неохотно и только с руки, если сильно попросишь, пакета хватает на пару месяцев.

Кроме полноценного питания для собаки регулярно покупаем лакомства и палочки для чистки зубов. Палочки Denta Stix эконом-бренда Pedigree, если давать лакомство раз в день, обходятся в 150 рублей в неделю, 600 рублей в месяц. На разные лакомства — кроличьи уши, трахеи и прочее, пакетика которых хватает меньше чем на неделю, — тратится от 60 до 200 рублей.

Семья Софьи Бересневой, известного в городе и далеко за его пределами кутюрье одежды для собак и кошек, — владельцы целой команды питомцев. У них живут две кошки, восточноевропейская овчарка Драгор, метис овчарки Сэм, тойтерьер Туся, хамелеон и ящерица агама.

На корма всей этой дружной компании они тратят: 1800 рублей в месяц на корма для котов, 4500 — для юного чемпиона и лучшего в породе на многих выставках Драгора, 2600 — на старичка Сэма и 1300 на Тусю. На корм хамелеону уходит 400 рублей, ящерице — 600 рублей.

Фото: Instagram Софьи Бересневой mydreamveo



Собак и кошек, кроме Туси, кормят сухим кормом. У Туси — натуральный диет-рацион, составленный диетологом, его разработка стоит 1500 рублей. Отдельно на вкусняшки и лакомства не тратятся, считая, что хороший корм даёт полноценный рацион. Стоимость овощей и фруктов для ящериц отдельно не считают — дают им то, что покупают для себя. Месячный рацион ящерицы — 200 тараканов, хамелеона — 200 сверчков. Это членистоногую живность заказывают у «производителей», есть в Барнауле такая услуга: для ваших экзотических питомцев вырастят белковую пищу!

Фото: Instagram Софьи Бересневой mydreamveo

Был у Софьи Бересневой забавный случай, когда ящерица агама только-только появилась в их доме. Привезли банку с тараканами, а они оказались не того размера, по габаритам были практически одинаковые с юной ящерицей. Пришлось ждать новую доставку с едой нужного размера!

Фото: Instagram Софьи Бересневой mydreamveo

Корма средней ценовой категории, которые продают в зоомагазинах, обходятся дешевле. На питание таксы Норы, девицы некапризной, обладающей крепким здоровьем, её хозяйка Катерина тратит в среднем две пачки корма по 600 граммов в месяц — это около 500 рублей. Отдельно для Норы покупают вкусняшки — небольшие пакетики с собачьими лакомствами, они стоят от 40 рублей.



Фото: Екатерина Лих

Кот породы канадский сфинкс по кличко Бусидо обходится своей хозяйке, менеджеру по рекламе Елене, тоже в кругленькую сумму, и это без особых излишеств. Ежедневный рацион лысого экзотического кота — четыре пачки влажного корма «Феликс». Пачка корма без скидки и акции стоит примерно 23 рубля, в месяц это выходит 2760 рублей. Иногда коту дают мясо и фарш плюс то, что он крадёт со стола (например, Бусидо очень уважает сыр и оливки!)

Фото: Елена Зуева

Домашняя гигиена

Многие кошки приучены ходить в туалет на обычный унитаз. Их хозяевам не приходится тратиться на средства кошачьей гигиены — лотки и наполнители. Но большинство усатых-полосатых нуждаются в традиционном домашнем лотке. Самый дешевый наполнитель — прессованные опилки. Менять их приходится раз в два-три дня, так как запах они удерживают плохо и быстро разбухают. Расход у такого наполнителя большой. Минеральные наполнители лучше удерживают пахущую кошачью влагу, однако у них есть минус. В отличие от опилок их нельзя смывать в унитаз без риска засорить канализацию. Самый недорогой наполнитель стоит от 100 рублей за пакет весом 7 кг. Чем выше уровень наполнителя и меньше его расход — тем выше цена. Наполнитель премиум-класса Catsan, который гарантировано запирает запах на замок на несколько недель и локально комкуется, что позволяет убирать из лотка только отдельные фрагменты, а не высыпать весь, стоит до 700 рублей за пакет в 10 литров. Пластиковый лоток, который покупается однократно и меняется, лишь когда пластик уже плохо очищается от солей, стоит в среднем 400 рублей.

Маленьких декоративных собак часто приучают ходить в туалет на пелёнку. Стоимость гигиенических пелёнок от 200 рублей за 30 штук. Сэкономить можно, приобретя упаковку гигиенических средств размера XL — 90 на 60 см. Такую пелёнку можно разрезать и вместо 20 штук получить 40. 20 штук таких пелёнок обойдётся в 290 рублей. Если класть пелёнку прямиком на напольное покрытие вам жалко, придётся купить лоток-поддон. Стоимость его в местных зоомагазинах от 1900 рублей и выше. Но эта покупка стоит того, она спасёт ваш пол, особенно если это ламинат, в случае неточного попадания струи на пелёнку! Есть и многоразовые пелёнки, которые можно стирать, но мой пёс не воспринял её как средство гигиены и был готов на ней только лежать. В итоге многоразовые пелёнки дивного джинсового цвета, приобретённые в интернет-магазине за 1900 рублей служат в качестве подстилки для путешествий. Собака лежит на них на коленях хозяйки в общественном транспорте в сезон слякоти и луж.

Фото: sobakevi4.ru

Личные хоромы

Всем на свете нужен дом, и у каждого приличного питомца должно быть своё укрытие — домик, лежанка, где он может прятаться, отдыхать и демонстрировать своё хорошее поведение. Стоимость лежанок варьируется от 800 до 3000 рублей.



Фото: Юлия Соколова, chihuahua_spitz_friends

Кто-то скажет, что лежанка — это барство и без неё можно обойтись. Однако, наличие места у питомца, защищает от износа мягкую мебель, ведь одно дело, когда любимец укладывается на диван или кресло с вашего разрешения и нежится на нём под контролем, а другое — когда он хозяйничает в ваше отсутствие. Об этом красноречиво рассказывает мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса» и многочисленные ролики на YouTobe и в «ТикТоке». К тому же все владельцы собак знают, если, придя домой, вы обнаруживаете любимца не радостно встречающего вас у входа, а чинно сидящего на лежанке, значит, он где-то набедокурил и боится взбучки!

Фото: «Вечерний Барнаул»

Тёплая просторная уличная будка — mast have для ответственных владельцев крупных собак, которых содержат на улице. Для любимца семьи Бересневых — восточноевропейской овчарки Драгора, который на днях блистательно закрыл свою выставочную карьеру в юниорском классе, получив на монопородной выставке «Новосёловские зори» в Красноярске звание «Лучший представитель породы», — будка обошлась в 7 тысяч рублей.

Стоимость развлекательных комплексов для кошек с когтеточкой, помостом, висящими игрушками и домиком в зоомагазинах варьируется от 2700 и выше.

Кроме того, для маленьких собак часто необходима лесенка. Опорно-двигательный аппарат декоративных собачек не рассчитан на прыжки с высоты. И любители дремать на высоких кроватях или диванах могут банально сломать себе лапы. Избежать этого помогают специальные лесенки, внутри которых делают домики. Стоимость таких аксессуаров также от 2700 руб. и выше.

Фото: tanga.com

Красота — страшная сила

Косметика для домашних питомцев — это отдельная индустрия. Конечно, собаку или кошку можно вымыть мылом или детским шампунем, однако у питомцев часто возникают проблемы — зуд, перхоть, выпадение шерсти, и тогда хочешь не хочешь, а приходится покупать специализированную косметику. Самые доступные шампуни для собак и кошек в зоомагазине стоят в пределах 230 рублей, профессиональная косметика для животных по цене порой превосходит подобную для людей. Литровый бутыль обойдётся вам в 1600—1900, правда, хватит его надолго!

Фото: Юлия Соколова, chihuahua_spitz_friends

За поход к грумеру в зоосалон для мелких собак вы потратите 1500. Сюда входит полный комплекс: помывка, стрижка, расчёсывание, при желании вашего питомца могут надушить специальными духами.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Помыть, прочесать и высушить овчарку — 2 тысячи рублей. После такой процедуры овчарке Драгору даже устроили фотосессию в хозяйской спальне, хотя обычно в дом его не пускают, слишком уж велик!

Фото: Instagram Софьи Бересневой mydreamveo



Повод для гордости

Владельцы породистых животных регулярно принимают участие в выставках. Участие в местной выставке обойдётся вам в цену регистрации — от 1800 до 2500 рублей, если выставляешь сам. Если нужны услуги хэндлера для прохода по рингу, то в зависимости от статуса специалиста это стоит от 500 до 1500 рублей за выставку. Участие в выставке в другом городе, по словам хозяйки восточноевропейской овчарки Драгора, стоит около 10 тысяч.





Фото: Instagram Софьи Бересневой mydreamveo

Курс послушания и дрессировки

Средний ценник занятий с собачьим тренером: 1 час — 500 рублей, занятия с хэндлером — 500–600 рублей. Занятие со специалистом по защитно-караульной службе, когда кинолог надевает «фигуранта» (специальный рукав) — 1000 рублей занятие. На месячный курс занятий с инструктором для Драгора хозяйка тратит 8 тысяч рублей.



Фото: Instagram Софьи Бересневой mydreamveo

Фитнес для питомца

До знакомства с хозяйкой Драгора про собачий фитнес я только читала и видела в столичных и зарубежных соцсетях. Собак с лишним весом, гиподинамией и проблемным опорно-двигательным аппаратом приводят в центры с бассейнами и тренажерами и заставляют проявлять активность! Специализированный фитнес нужен, в примеру, крупным собакам. В комплекс входит балансировка, статика, правильная постановка лап, прокачка спины и задних мышц, чтобы у животного были красивые движения и не было проблем с опорно-двигательным аппаратом. Одно занятие с фитнес-инструктором, как и у людей, стоит 800 рублей. В идеале необходимо 10 занятий в месяц, минимум — хотя бы 2–3.

Одежда и амуниция

Качественная амуниция для собак — удовольствие не из дешевых. Если для маленькой собачки поводок и ошейник стоит в пределах 700–2 тысяч рублей, то для крупного и серьёзного животного порядок цен совсем иной. Только за строгий хороший ошейник для Драгора его хозяйка отдала четыре тысячи рублей. «Долгоиграющие» игрушки, например мячик, который не будет разорван в первые пять минут игры и продержится хотя бы пару месяцев, стоит 1000 рублей. Но это выгодное приобретение, так как ценник на «одноразовые» игрушки в зоосалонах — 150–300 рублей!

На игрушки для сфинкса Бусидо хозяйка потратила 1500 рублей. Их купили один раз, и все они держатся уже несколько лет.

Одежда для собак — вещь не обязательная, но если вы хотите зимой гулять с декоративной собакой чуть дальше, чем обойти кустики у подъезда, то придётся раскошелиться на зимний комбинезон. Зимний комбинезон для декоративной собаки стоит в среднем 3000 рублей. Одежда на межсезонье нужна тем, кто хочет, чтобы питомец был чистым в весенне-осеннюю распутицу и сухим в дождь. Непромокаемая одежка на межсезонье на теплой фланели — 2800, непромокаемый дождевик — 2300 рублей. Тёплая кофточка из велсофта на раннюю осень, период отсутствия отопления — 1300 рублей. Это цены на одежду по индивидуальным меркам, в зоомагазинах можно найти и дешевле, попасть на скидки, однако конструктивно эти модели будут не такие удобные. Так, зимний комбинезон для йорка Чарли мы купили летом в зоомагазине. Покупка обошлась в 1800 рублей с учетом 30% сезонной скидки. К комбинезону на искусственном меху в целом претензий нет, но пришлось отдавать в переделку капюшон, так как он был скроен таким образом, что надеть его на голову собаки было невозможно. Дополнительно в зооателье пробивали кнопки, чтобы прикреплять к комбинезону ботинки.

На наряды для канадского сфинкса хозяйка потратила 1600 рублей — это два комплекта по 400 рублей и один тёплый костюм за 800.

Фото: Елена Зуева

Для тех, кто хочет, чтобы лапы питомца были чистыми после каждой прогулки, не мерзли зимой, на них не липли почки деревьев, не раздражали кожу реагенты, есть специальная удобная обувь. Комплект осень-весна обойдётся от 1500 до 1800 рублей (цена зависит от размера обуви). Зимняя обувка из искусственной замши на пушистом подкладе стоит 1600–1900 рублей. Летние «кеды» из джинсы без подклада — 1300–1500 рублей. Конечно, обувь нужна не всем, однако в прошлом сезоне за зимней обувью в зооателье обращались многие владельцы крупных пород собак, лапы которых пострадали из-за дорожных реагентов. Носится одежда и обувь не один сезон, так что вложение выгодное!

Вообщем, как видите, содержать питомца дело не дешёвое. Но если вы ответственный хозяин и относитесь к любимцу как к члену семьи, то ненужных и несущественных трат нет! А если норма — свободный выгул, корма эконом-класса, отсутствие прививок, то такого питомца очень жаль.