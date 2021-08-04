Соцсети: неизвестные из пневматического оружия стреляли в окна барнаульцев

Никто не пострадал.

Фото: Barnaul 22

Об обстреле окон жителей Барнаула информация распространилась в социальных сетях. В паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте» горожане сообщили, что происшествие случилось 2 августа 2021 года в вечернее время. Тогда неизвестные из пневматического оружия стреляли в окна одной из квартир многоэтажки, расположенной по адресу: улица 65 лет Победы, 10.

«Никто не пострадал, в происшествии разбирается полиция. Предположительно, стреляли из дома № 9», — заключили барнаульцы.

Официальной информации на момент публикации нет.