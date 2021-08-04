Стали известны подробности происшествия у барнаульской автомойки, где девушка пыталась «припугнуть» дерущихся

По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Инцидент произошёл ночью 2 августа 2021 года в Барнауле возле автомойки на 1-й Западной. Тогда в результате наезда автомобиля погиб 35-летний мужчина, второго с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Известно, что перед происшествием 26-летняя женщина со своим сожителем отдыхали в одном из заведений Барнаула. Между парой и тремя мужчинами произошёл конфликт, впоследствии переросший в драку на улице. В какой-то момент женщина, чтобы «припугнуть» дерущихся, села за руль автомобиля и врезалась в толпу мужчин. Одним из пострадавших оказался её сожитель, он получил травмы, не совместимые с жизнью — перелом позвоночника и разрыв внутренних органов.

Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.