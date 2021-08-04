Театральное меню МТА: театр им. Валерия Золотухина открыл продажу билетов на сентябрь

Касса в Молодёжном театре Алтая начала работать со 2 августа. Уже сейчас можно приобрести билеты на ближайшие спектакли МТА, премьеры и показы театров-участников IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина.

Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Очередной творческий сезон МТА откроет спектаклем для детей «Цветик-семицветик» Валентина Катаева. В сентябре традиционно пройдут показы и других детских спектаклей — «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина, «Гуси-лебеди» и «Летучий корабль» по мотивам русских народных сказок.

8 и 9 сентября состоятся премьерные показы спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» по роману Марка Хэддона. В центре сюжета — Кристофер Бун, особенный подросток и особенный человек. Он ведёт расследование убийства соседской собаки, хотя сам является главным подозреваемым. Как выжить и остаться человеком в мире, полном предательства и обмана? Как верить людям? Как найти своё место и как воплотить в жизнь свои мечты? Эта детективная история, полная жестокости и нежности, печали и юмора, помогает верить в то, что осуществление любой, даже самой смелой мечты возможно, если действительно этого захотеть. Спектакль ставит артист театра Андрей Воробьёв. Это четвёртая его работа в МТА в качестве режиссёра.

На малой сцене можно будет посмотреть спектакли «Камедыя» по пьесе Каэтана Марашевского, «Мсье Ибрагим и цветы Корана» Эрика-Эмманюэля Шмитта и «Сиротливый Запад» по Мартину Макдонаху.

26 сентября взрослые могут прийти на комедию Ивана Вырыпаева «Иллюзии» режиссёра Ивана Стебунова. 30 сентября состоится показ лирической драмы Михаила Рощина «Валентин и Валентина».

Главным событием театральной осени станет IV Всероссийский молодёжный театральный фестиваль им. В.С. Золотухина. В этом году его участниками будут творческие коллективы из Барнаула, Новосибирска, Кемерова, Челябинска, Екатеринбурга, Нягани, Уфы, Глазова, Альметьевска и Вологды. Гость фестиваля — Московский театр на Таганке, который представит на сцене Молодёжного театра Алтая «Горку» Алексея Житковского в постановке Данила Чащина. Напомним, спектакль Данилы Чащина «Интуиция» с конца прошлого сезона украшает репертуар театра драмы!