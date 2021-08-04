Вот это драма: какие планы строит театр на юбилейный сезон

Юбилейный, 100-й сезон в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина откроется раньше, чем обычно, — 3 сентября, с сохранением противоэпидемических ограничений и 50%-ной рассадкой в зале.

Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Сразу несколько спектаклей-эскизов из программы творческих лабораторий прошлого сезона получат полноценное воплощение на экспериментальной и основной сценах. Среди постановщиков сезона такие известные молодые режиссёры, как лауреат национального фестиваля «Золотая маска» Галина Зальцман и Кирилл Вытоптов. Главным событием сезона станет юбилейный вечер, посвящённый 100-летию театра, который пройдёт в его день рождения — 27 ноября.

Фото: театр драмы им. В.М. Шукшина

В конце августа у фонтана перед театром разместится обширная экспозиция, посвященная вековому юбилею театра. Двадцать информационных стендов представят спектакли идущего репертуара сквозь призму работы театральных художников. Вместе с фотографиями сцен из спектаклей, будут представлены эскизы декораций и костюмов. Выставка продлится до конца ноября.

Премьерой сезона станет спектакль «Непрощённая», подготовка которого была начата в прошлом году к 75-летию Великой Победы. Репетиции пришлось прервать из-за введения противоэпидемических ограничительных мер, но уже с 3 августа их возобновили. Над постановкой работает московский режиссёр Евгений Гомоной, уже известный барнаульским зрителям по спектаклю «Театральный роман». В главной роли — Екатерина Боярова, в числе занятых также заслуженные артисты России Эдуард Тимошенко и Антон Кирков.

Фото: театр драмы им. В.М. Шукшина

В предстоящем сезоне театр продолжит знакомить зрителей с новыми режиссёрскими именами и материалом творческих лабораторий. 13–19 сентября зрителей ждёт очередная встреча с новой драматургией и режиссурой. Лаборатория современной драмы состоится под руководством лауреата премии им. Станиславского, эксперта фестиваля и Национальной театральной премии «Золотая маска» Олега Лоевского. Эскиз-победитель будет принят для постановки в текущем сезоне.

20 сентября театр станет участником конкурсной программы IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, где представит спектакль Максима Астафьева «И разыгрались же кони в поле..» по прозе Шукшина. Недавно этот спектакль успешно гастролировал в Москве на сцене Академического театра имени Евгения Вахтангова.

Обменные гастроли с театрами, отмечающими 100-летие в 2021 году, продолжатся. 21–26 сентября Алтайская драма примет на своей сцене ровесников из Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, а сама с четырьмя спектаклями посетит Липецк.

Фото: театр драмы им. В.М. Шукшина

7 октября состоится премьера спектакля, эскиз которого «КЯППК (Как я простил прапорщика Кувшинова)» в ноябре 2020 года режиссёр Кирилл Вытоптов представил на творческой лаборатории по современной драматургии. Пьеса Ивана Антонова, из десятки лучших драматических произведений 2018 года по версии конкурса «Кульминация», теперь пополнит список новой драмы в репертуаре театра. Главную роль музыканта Толика исполнят Дмитрий Плеханов и Максим Пивнев. Кирилл Вытоптов активно работает в столичных театрах, одной из самых известных его постановок стал вербатим «Слово о полку Игореве» в Театре на Бронной в 2019 году.

В день рождения Алтайской драмы, 27 ноября, состоится главное событие сезона — торжество в честь 100-летия театра. Программу юбилейного вечера не раскрывают, известно только, что главным режиссёром действия является доцент кафедры театральной режиссуры и актёрского мастерства АГИИК Анна Вахрамеева.

Детский репертуар театра пополнится новой сказкой, которую будут показывать в течение всего года, а не только в зимние каникулы. Постановкой повести шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» займётся Максим Астафьев.

Новогодняя премьера для взрослых — капустник, подготовленный актрисой театра Еленой Кегелевой, блеснувшей в роли собаки или души-диспетчера в постановке «Интуиция».

Фото: Михаил Полубедов, «Вечерний Барнаул»

Весенние премьеры 2022 года станут продолжением творческой лаборатории «Про100ры истории», посвящённой репертуару сезона 1921—1922 годов.

В январе 2022 года Дмитрий Огородников из Санкт-Петербурга приступит к репетициям спектакля «Дни нашей жизни» по пьесе Леонида Андреева. Главную роль исполнит Анна Бекчанова. Премьера ожидается в конце января – феврале.

Завершит сезон фаворит лаборатории «Про100ры истории» — драма «Трильби» Григория Ге в ультрасовременном прочтении Галины Зальцман, лауреата Специальной премии жюри драматического театра и театра кукол фестиваля «Золотая маска» за спектакль «Я нанял убийцу». В главных ролях — Константин Кольцов и Анастасия Дунаева.

В наступающем сезоне театр надеется вернуться к традиции проведения «Парада премьер», прерванной из-за пандемии. Планируется, что «Парад премьер — 2022» состоится в конце мая, в завершение сезона.

Остаётся добавить, что в 100-м сезоне труппа театра заметно помолодела, пополнившись выпускниками АГИК.