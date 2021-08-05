Барнаульцев приглашают принять участие в переписи

В октябре стартует Всероссийская перепись населения. На заседании комиссии по подготовке и проведению переписи населения в Барнауле статистики, общественники и представители власти обсудили ход необходимых для организации этого масштабного мероприятия работ и выработали ряд решений по ведомственному взаимодействию.

В Алтайкрайстате сортируют экипировку переписчиков и готовят ее к распределению по переписным участкам.

Фото Екатерины Доценко

Заседание провел заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун. В обсуждении тем приняли участие заместитель руководителя Алтайкрайстата Ольга Белова, начальник отдела организации проведения переписей и обследований Олег Маркелов, а также представители профильных комитетов городской и районных администраций Барнаула, МФЦ Алтайского края, УВМД по Барнаулу, Ростелекома и другие.

– Предстоящая перепись – одно из ключевых статистических мероприятий года. От полученных данных будет зависеть принятие важных стратегических решений в жизни страны. На сегодня сделана большая работа по организации первоочередных задач проведения переписи. Несмотря на возникающие трудности, необходимо продолжить планомерную подготовку к данному мероприятию. За оставшееся время предстоит обеспечить переписчиков помещениями, а также транспортом и связью, – подчеркнул Сергей Рябчун.

О ходе выполнения подготовительных мероприятий к проведению Всероссийской переписи населения на территории Барнаула рассказал Олег Маркелов.

– Один из важных этапов подготовки к столь значимому статистическому мероприятию – подбор и предоставление муниципалитетом помещений, соответствующих целому ряду необходимых условий. Всего в Барнауле требовалось 218 помещений для размещения переписных участков, а также шесть – для хранения средств материально-технического назначения. Они есть. Необходимо лишь провести уточнение относительно каждого из них – будут ли они свободны относительно утвержденных сроков переписи, – сообщил Олег Игоревич.

Не менее значимый этап работы – подбор переписного персонала.

Барнаульцы, желающие принять участие в переписи в качестве переписчика, могут связаться со специалистами Алтайкрайстата по телефону (3852) 20-04-77 доп. 1063.

В Барнауле к участию во Всероссийской переписи населения планируется привлечь, с учетом кадрового резерва, порядка 1,5 тысячи переписчиков и 250 контролеров полевого уровня. На начало июня реестр переписных работников в краевой столице сформирован на 86%.

Специалисты Алтайкрайстата приглашают жителей региона пополнить ряды переписчиков. Для студентов учебных заведений будут действовать особые условия: участие в переписи им будет засчитано в качестве производственной практики. Переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин России, имеющий полное среднее образование, постоянную регистрацию в Алтайском крае, обладающий навыками работы на персональном компьютере.

– В настоящее время основной акцент делается на привлечение внимания населения к приоритетным способам участия в переписи и принимаемых мерах профилактики рисков распространения новой коронавирусной инфекции, – подчеркнул Олег Игоревич. – В данном контексте самостоятельное прохождение переписи на портале госуслуг является самым надежным и безопасным. Это значительно сокращает время последующего контакта с переписчиком.

Жителю региона необходимо будет только предоставить переписчику фотографию QR-кода или цифрового кода подтверждения прохождения переписи, которые поступят в личный кабинет пользователя на портале госуслуг.

Перед началом работы для переписчиков состоится трехдневное обучение, после которого по результатам итогового тестирования будет принято решение о заключении контракта. Каждый переписчик должен будет опросить в среднем 550 респондентов.

Представители администраций районов Барнаула рассказали о ходе подготовки к переписи на местах. В городе уже устранены недостатки адресного хозяйства, подобраны помещения для переписчиков и хранения документации. В подготовке к переписи город выходит на финишную прямую.