Барнаульцы могут наблюдать за звездопадом

Пик звёздного дождя Персеиды приходится на ночь с 12 на 13 августа 2021 года.
В Барнаульском планетарии сообщили, что звездопад горожане могут наблюдать уже с 15 июля. Дождь из звёзд продлится до 26 августа.
Метеоры звёздного дождя Персеиды отличаются своей продолжительностью и интенсивностью. Этот звездопад на период максимума может достигать около 100–110 метеоров в час, радиант расположен в созвездии Персея. Интенсивность потока при благоприятных условиях для наблюдения позволяет видеть частицы невооружённым глазом», — информируют в планетарии.