Барнаульцы могут наблюдать за звездопадом

05 августа 16:46 2021

Пик звёздного дождя Персеиды приходится на ночь с 12 на 13 августа 2021 года.

Фото: istockphoto

В Барнаульском планетарии сообщили, что звездопад горожане могут наблюдать уже с 15 июля. Дождь из звёзд продлится до 26 августа.

Метеоры звёздного дождя Персеиды отличаются своей продолжительностью и интенсивностью. Этот звездопад на период максимума может достигать около 100–110 метеоров в час, радиант расположен в созвездии Персея. Интенсивность потока при благоприятных условиях для наблюдения позволяет видеть частицы невооружённым глазом», — информируют в планетарии.