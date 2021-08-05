Барнаульцы могут наблюдать за звездопадом

Пик звёздного дождя Персеиды приходится на ночь с 12 на 13 августа 2021 года.

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В Барнаульском планетарии сообщили, что звездопад горожане могут наблюдать уже с 15 июля. Дождь из звёзд продлится до 26 августа.