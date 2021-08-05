В Барнауле идёт эвакуация людей из торгового центра

В Барнауле из здания торгового центра «Пионер», расположенного по адресу проспект Ленина, 102в, эвакуируют посетителей.

Фото: «Вечерний Барнаул», Татьяна Сухомлинова

Корреспондент «Вечернего Барнаула» Татьяна Сухомлинова работает на месте событий. Сотрудники торгового центра сообщили, что в здании сработала сигнализация. После этого началась эвакуация людей.

Сотрудники МЧС и полиции проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Людей просят отойти на безопасное расстояние от входа.

Обновлено: администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» в ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что подозреваемого в ложных сообщениях о взрывных устройствах в двух торговых центрах на территории Октябрьского района, ТЦ «Пионер» и «Юбилейный», уже задержали. Злоумышленником оказался мужчина 1979 года рождения. Его мотивы устанавливаются.

В паблике также отметили, что он, кроме торговых центров, сообщил о взрывном устройстве в здании УМВД.