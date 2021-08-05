Барнаулец нарвал почти полтора килограмма конопли и теперь пойдёт под суд

Мужчину с растительным веществом зелёного цвета в руках полицейские заметили в ходе патрулирования. Согласно результатам экспертизы, у жителя Барнаула изъяли больше 1,4 килограмма конопли.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В отделе полиции 33-летний задержанный пояснил, что хотел употреблять запрещённые растения сам, цели их сбывать не было.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере», передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.