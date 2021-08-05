Барнаульские образовательные организации продолжают проверять на готовность к новому учебному году

Приёмка началась на прошлой неделе. До 13 августа в Барнауле проверят 154 детских сада, 87 школ и 20 учреждений дополнительного образования.

Специалисты уделяют особое внимание соблюдению требований безопасности, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий.

Накануне прошла приёмка детского сада № 203. Учреждение располагается в двух корпусах, оба полностью готовы к началу нового учебного года. В нём 270 мест. В 2021 году в ясли идут 60 детей.

С ними будут заниматься педагоги с профессиональным дошкольным образованием, из них около 30% — молодые специалисты, в основном студенты старших курсов Барнаульского государственного педагогического колледжа, которые уже имеют право работать по профессии. Летом они тоже включились в благоустройство прилегающей территории: разводили цветы, подкрашивали уличные объекты. Родители помогли обустроить новые песочницы, а «Сибэнергомаш» изготовил оригинальные цветочницы для прогулочных зон.

В дошкольных учреждениях сотрудники комитета проверяют документацию, касающуюся образовательной деятельности: программу на год, план работы.

Представители ГИБДД в первую очередь обращают внимание на паспорт дорожной безопасности, где должны быть указаны безопасные пути, ведущие в детский сад, отмечены дорожные знаки и пешеходные переходы.

К школам требования более серьезные — там на стендах должна быть размещена более детальная информация, в том числе о нарушениях ПДД.