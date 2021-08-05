Каноистка Андреева не смогла вмешаться в борьбу за медали

Сегодня в Олимпийском Токио разыграли награды каноистки в одиночной гонке на дистанции 200 метров. Спортсменка краевого ЦОП Ирина Андреева оказалась далеко за чертой призеров.

Фото: Ярослав Махначёв.

Вчера Ирина Андреева сумела отобраться в полуфинал, заняв в своем четвертьфинале второе место. Однако заезд, в котором разыгрывались путевки в финал, у нее не получился, она пришла к финишу лишь седьмой, попав в утешительный финал «B». Но и в борьбе за 9-16 места она не смогла себя проявить – снова седьмая на финише, а в общей табели о рангах лишь пятнадцатая. Кстати, в этом же финале «B» выступала чилийка Мария Маильярд, готовившаяся к Олимпиаде на барнаульском гребном канале. Она выступила несколько лучше, став второй.

Ну а в финале «А» участвовала еще одна Олеся Ромасенко, заняв в итоге седьмое место. Завтра, 6 августа, Андреева и Ромасенко в двойке начнут борьбу за медали на дистанции 500 метров, их ждет квалификация и финал.