Красный, жёлтый, зелёный: сегодня отмечается Международный день светофора

Рассказываем самые интересные факты о светофоре.

Фото: canva.com

1. Ещё древние римляне задумывались об управлении движением, чтобы упорядочить перемещение колесниц и людей. Для этого выставляли рабов-регулировщиков с флажками разных цветов.

2. Самый первый светофор изобрёл инженер британец Джон Пик Найт в 1868 году. Он представлял собой простой прибор с двумя стрелками, которые необходимо было поднимать. Ночью стрелки меняли на газовый фонарь разного цвета.

3. Только из-за разницы в торможении автомобиля и поезда было решено ввести третий сигнал — жёлтый.

4. В России первый светофор появился в январе 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде, а 30 декабря того же года — на углу Петровки и Кузнецкого Моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону

5. В первых светофорах разрешающий сигнал располагался вверху. В городе Сиракьюс в США такая модель работает до сих пор.

6. В Берлине существует 13-сигнальный светофор.

7. В Рио-де-Жанейро автомобилисты могут проезжать на красный с полуночи до 5:00, чтобы их не ограбили.

8. В Японии разрешающим сигналом раньше был синий цвет.

9. В Северной Корее автоматические светофоры стали устанавливать относительно недавно. Дорожным движением управляли в основном девушки-регулировщицы.

10. Самый сложный светофор находится в городе Мельбурн. У него есть отдельные фонари регулировки проезда машин прямо и на поворот, точно такой же набор — для трамваев и ещё для велосипедов. Если барнаулец попадёт в Мельбурн и приедет на угол ЛаТроб и Свонстон Стрит — мы ему очень сильно посочувствуем.

Фото: auto.mail.ru

Кстати, в 2006 году в Новосибирске был открыт первый в России памятник светофору.