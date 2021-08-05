Министр строительства: «Барнаул остаётся драйвером жилищного строительства в крае»

Накануне отмечаемого в России профессионального праздника всех строителей руководители строительной отрасли Алтайского края рассказали о состоянии, итогах и перспективах её развития. Понятно, что не смогли они обойти вниманием тему влияния пандемии на региональный строительный рынок и ближайшее будущее жилищного строительства в крае.

Иван Гилёв

Фото: Андрей Кравцов

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв: — Надо честно признать, что в столь значительной степени, как на другие отрасли краевой экономики, пандемия не повлияла на строительство. Только в апреле, да и то буквально на несколько дней, была приостановлена работа стройорганизаций, а далее строители работали в полном объёме весь ковидный год. С учётом благоприятных погодно-климатических условий прошлого года (не секрет, что работа отрасли носит сезонный характер!) строителям удалось выполнить все свои задачи. Более того, по основным производственным показателям сделано даже больше, чем в доковидном и докризисном 2019 году. Положительная динамика и рост ключевых показателей продолжается и в I полугодии 2021 года.

Понятно, что драйвером развития отрасли является жилищное строительство. В 2020 году вырос спрос на рынке недвижимости, который отставал от предложения. На это повлияли меры поддержки, предпринятые на федеральном уровне, в первую очередь — льготное ипотечное кредитование. Ну и, конечно, снижение ставок банковского кредитования. Все это оказало стимулирующее влияние на строительство в Алтайском крае. Получается, что коронавирус в некотором смысле помог строителям! Главные негативные факторы, отрицательно влияющие на строительную отрасль края, — общемировой экономический кризис и связанное с ним снижение доходов населения. Очень надеемся, что маятник скоро качнётся в другу сторону и экономика начнёт подниматься.

Как бы то ни было, в результате по итогам 2020 года было введено в строй 826 тыс. кв. метров жилья — это самый высокий показатель за последние пять лет! 70 процентов — это многоквартирное жилье, а 90 процентов всех многоквартирных домов построено в Барнауле. Именно краевой центр определяет общую картину жилищного строительства во всём Алтайском крае. Формируя планы строительства на год вперёд, мы, конечно, отталкиваемся от показателей Барнаула. Тесно взаимодействуем с городскими властями, вместе определяем площадки под будущую застройку.

Мы довольны, что строителям и банкам удалось на Алтае быстро найти общий язык и относительно безболезненно перейти на работу по системе проектного финансирования (эскроу-счетам). Что же касается пандемии, то министерство в постоянном режиме взаимодействует со строительным бизнесом. Вместе, к примеру, решали проблему сейсмики, когда нашим строителям предъявили повышенные сейсмические требования к строительству новых объектов. Есть и другие сложности. К примеру, с исполнением госконтрактов из-за резкого и существенного удорожания строительных материалов. Из-за пандемии возникли кадровые проблемы, связанные с закрытием границ для трудовых мигрантов (их число, по некоторым оценкам, снизилось в 2—2,5 раза по сравнению с 2019 годом, и половина их трудилась в строительстве).

Разумеется, эти проблемы носят общефедеральный характер и решить их в одиночку на Алтае мы не можем. Правда, у каждой сложности есть и оборотная, положительная сторона. Так, в связи с дефицитом кадров работодатели вынуждены были поднять зарплату (в среднем по отрасли строительства она в прошлом году выросла на 10 процентов), усилилась конкуренция за работников на рынке труда, выросла социальная ответственность предпринимателей.

Как бы ни было, наша принципиальная позиция остаётся неизменной: не мешать частным предпринимателям заниматься своим делом и по возможности помогать им.

Вячеслав Ширшов

Фото: Андрей Кравцов

Исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов: — В прошлом году возникли опасения, что строительная отрасль края может если и не остановиться вовсе, то серьёзно замедлить темпы своего развития. Но, к счастью, этого удалось избежать. Ввод жилья в 2020 году вырос. Во многом это произошло из-за того, что ещё до повсеместного введения новых правил строительства (переход на эскроу-счета) алтайским строительным компаниям удалось создать задел, обеспечить фронт работ на будущее. Конечно, и льготная ипотека помогла. В этом году пока также наблюдаются неплохие, внушающие оптимизм показатели. Выходит, не было бы счастья, да несчастье помогло…

Что же касается нашего сотрудничества с краевой властью, с нашим отраслевым министерством, то у нас нет какого-то графика встреч и совещаний. Не потому, что нет взаимодействия, а потому, что оно настолько тесное и постоянное, что такая регламентация и не нужна. Как только возникают вопросы, мы сразу собираемся и обсуждаем, вместе ищем пути решения проблем.

Да, действительно, сейчас этих проблем немало. Некоторые из них, и мы это понимаем, носят объективный характер, а решить их в одном отдельно взятом регионе просто невозможно. К примеру, сложности, возникающие с мигрантами-строителями из-за коронавируса. Хотелось бы, конечно, большей предсказуемости, ведь застройщики планируют свою работу на несколько лет вперед и несут ответственность за исполнение своих контрактных обязательств. Другая негативная проблема — резкое удорожание и дефицит стройматериалов. Растёт и стоимость квадратных метров жилья. Алтайские строители в этом не заинтересованы, поскольку (из-за низких доходов населения и его покупательной способности) снижается спрос.

О том, что строительная отрасль в Алтайском крае вполне конкурентоспособна на весьма «тесном» общероссийском рынке, свидетельствует тот факт, что строительные компании из края вполне успешно работают по всей России — от Питера до Кузбасса. Так что всем алтайским строителям успехов и здоровья! Всех с праздником, с Днём строителя!