Многодетная мама, спортсменка, кинолог… Все это – Оксана Хорохордина

Сколько себя помнит Оксана Хорохордина, ее с детства всегда тянуло к животным, особенно к лошадям и собакам. Когда мама согласилась подарить ей первого щенка, это было самым счастливым событием. Не удивительно, что в итоге она стала ветеринаром. После университета, в 2004 году поступила на работу в ЛИУ-1. Но там Оксана быстро осознала, что одного лечения собак ей уже не хватает, хотелось более тесного общения. Поэтому она прошла обучение, аттестовалась и сама стала кинологом.

Фото из архива Оксаны Хорохординой

От Евы не убежишь

Вот уже четырнадцать лет Оксана Хорохордина работает инструктором-кинологом кинологического отделения отдела охраны ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю. За годы работы она подготовила четырех служебных собак.

Сейчас Оксана Хорохордина взяла четвертую, – на сей раз бельгийскую овчарку со звучным именем Айрон Форс Ева. Для друзей просто Ева. Она нарадоваться не может на свою новую боевую подругу.

– Бельгийские овчарки по своей природе энергичные, активные и очень разносторонние. Могут быть ласковыми с близкими людьми, но агрессивными по отношению к нарушителю. У Евы отличный нюх, она быстрая, летит, как пуля, и сразу хватает беглеца.

Полезные качества, учитывая, что в системе ФСИН собак используют в основном для патрулирования внутренней и внешней запретной зоны в колониях, чтобы предотвратить побеги, а также для досмотра въезжающих и выезжающих с территории машин.

Не бывает скучно

Дома Оксану ждут четверо детей – Виктория, Маргарита, Елизавета и Дмитрий.

– Изначально не было планов завести большую семью, но, когда родился первый ребенок, я погрузилась в материнство. Мне дети в радость. Помню, когда был режим самоизоляции из-за коронавируса, некоторые родители жаловались в соцсетях: «Ой, я с ребенком не могу так долго сидеть дома». Нам всегда есть чем заняться вместе. В большом дружном семействе Оксаны постоянно идет какая-то позитивная движуха. Им ничего не стоит собраться всем вместе и отправиться снимать клип для конкурса на лучшую маму, кататься на лыжах с собакой, собирать грибы, укатить на дачу, в Горный Алтай или на прогулку в город. Кажется, в этой семье никогда не скучают. И эта добрая энергия передается окружающим людям.

– Выезжаем на дачу, у нас во время поездок редко бывает четверо детей в машине, обычно 5-6 – еще друзей берем.

Интересно, что в жизни Оксаны Хорохординой никогда не было строгой границы между работой и семьей. Нередко служебные собаки жили у нее дома и становились полноценными членами семьи.

– Был период, когда у меня в квартире жили сразу три овчарки – одна рабочая, а другие личные. И хорошо друг с другом ладили. Для этого есть вожак стаи, который говорит, что и кому делать, то есть я, – улыбается Оксана.

Ева тоже прочно обосновалась дома и стала большой любимицей всех детей Оксаны.

Некоторые считают, что служебную собаку лучше не подпускать к детям, поскольку она не признает никого, кроме хозяина, и к другим настроена агрессивно. Но Оксана с этим в корне не согласна.

– Конечно, многое зависит от породы. Например, немецкая и бельгийская овчарки – это собаки-компаньоны. Они хорошо дифференцируют службу и семью, любят играть с детьми. Но я все равно внимательно слушаю, когда они играют, чтобы сразу пресечь, если что-то пойдет не так, – говорит Оксана.

А еще вся семья Оксаны Хорохординой страстно увлечена спортом. У мамы золотой значок ГТО седьмой ступени, у дочери Маргариты – первой, у Виктории – второй. К тому же Оксана выполнила норматив мастера спорта по кинологическому спорту.

И на спортивном поприще Оксана тоже не расстается со своей напарницей Евой, занимается скиджорингом – буксировкой лыжника собакой.

Не отстают от мамы и дети. Недавно вместе с Евой они участвовали в соревнованиях по каникроссу, которые проводила общественная организация «Ласка» на лыжной базе «Динамо».

– Я думаю, общение с собакой незаменимо для ребенка, – считает Оксана. – Во-первых, прививается чувство ответственности. Во-вторых, пробуждается доброта, желание заботиться о питомце. Собаки – наши лучшие друзья, – заверяет Оксана.