Больше 18 тысяч барнаульцев остались без горячей воды

Воды не будет до 6 августа 2021 года в Ленинском и Центральном районах.

Фото: istockphoto

По данным СГК, горячей воды сутки не будет в 64 жилых домах, двух детских садах, четырёх школах, в одной больнице и 25 административных зданиях.

До 13:00 6 августа горячую воду отключили 13 722 жителям Ленинского района.

ул. Гущина, 177а

ул. Юрина, 202

ул. Островского, 16

ул. Юрина, 188б

ул. Юрина, 208

ул. Юрина, 202-б/2

ул. Юрина, 206а/2

ул. Островского, 6а/2

ул. Гущина, 167

ул. Островского, 12

ул. Юрина, 208в

ул. Юрина, 206к

ул. Юрина, 206г

ул. Юрина, 208в

ул. Коммунистическая, 9

ул. Юрина, 190в

ул. Гущина, 161а

ул. Юрина, 188б

ул. Юрина, 208б

ул. Юрина, 206е

ул. Юрина, 208е

ул. Юрина, 204в

ул. Юрина, 186/2

ул. Юрина, 206/2

ул. Островского, 4а/2

ул. Юрина, 202а/2

ул. Юрина, 204б/2

ул. Юрина, 186а

ул. Юрина, 204а

ул. Юрина, 202б/1

ул. Юрина, 202а/1

ул. Юрина, 206а/1

ул. Островского, 4

ул. Островского, 32

ул. Юрина, 281

ул. Островского, 10

ул. Юрина, 273

ул. Островского, 6а/1

ул. Островского, 4а/1

ул. Островского, 7

ул. Островского, 14а

ул. Гущина, 173

ул. Юрина, 188

ул. Юрина, 265

ул. Юрина, 204б/1

ул. Юрина, 192

ул. Гущина, 173е

ул. Юрина, 206в

ул. Юрина, 271а

ул. Гущина, 169

ул. Гущина, 165

ул. Островского, 6

ул. Гущина, 163

ул. Островского, 8

ул. Юрина, 190

ул. Попова, 37

ул. Юрина, 202в

ул. Островского, 26а

ул. Юрина, 196

ул. Островского, 30

ул. Островского, 22

ул. Островского, 24

ул. Островского, 26

ул. Юрина, 208а

ул. Гущина, 171

ул. Юрина, 206б

ул. Юрина, 210

ул. Гущина, 173д

ул. Юрина, 188а

ул. Юрина, 210а

ул. Гущина, 161

ул. Юрина, 208в

ул. Юрина, 186/1

ул. Островского, 14

ул. Юрина, 204ж

До 9:00 6 августа отключили 4 563 жителям Центрального района Барнаула.

Папанинцев, 121, 117, 119, 123, 125, 129, 131.

Красноармейский, 57, 59, 59а.

Ядринцева, 72, 76 (шк.), 78, 82, 84, 84а, 86, 88, 89, 90, 92.

Ограничения необходимы для установки заглушек на участках ремонта тепловых сетей. Работы связаны с подготовкой города к следующему отопительному сезону.