Больше 18 тысяч барнаульцев остались без горячей воды

Воды не будет до 6 августа 2021 года в Ленинском и Центральном районах.
По данным СГК, горячей воды сутки не будет в 64 жилых домах, двух детских садах, четырёх школах, в одной больнице и 25 административных зданиях.
До 13:00 6 августа горячую воду отключили 13 722 жителям Ленинского района.
До 9:00 6 августа отключили 4 563 жителям Центрального района Барнаула.
Ограничения необходимы для установки заглушек на участках ремонта тепловых сетей. Работы связаны с подготовкой города к следующему отопительному сезону.