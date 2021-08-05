Больше 18 тысяч барнаульцев остались без горячей воды

05 августа 10:04 2021

Воды не будет до 6 августа 2021 года в Ленинском и Центральном районах.

Фото: istockphoto

По данным СГК, горячей воды сутки не будет в 64 жилых домах, двух детских садах, четырёх школах, в одной больнице и 25 административных зданиях.

До 13:00 6 августа горячую воду отключили 13 722 жителям Ленинского района.

  • ул. Гущина, 177а
  • ул. Юрина, 202
  • ул. Островского, 16
  • ул. Юрина, 188б
  • ул. Юрина, 208
  • ул. Юрина, 202-б/2
  • ул. Юрина, 206а/2
  • ул. Островского, 6а/2
  • ул. Гущина, 167
  • ул. Островского, 12
  • ул. Юрина, 208в
  • ул. Юрина, 206к
  • ул. Юрина, 206г
  • ул. Юрина, 208в
  • ул. Коммунистическая, 9
  • ул. Юрина, 190в
  • ул. Гущина, 161а
  • ул. Юрина, 188б
  • ул. Юрина, 208б
  • ул. Юрина, 206е
  • ул. Юрина, 208е
  • ул. Юрина, 204в
  • ул. Юрина, 186/2
  • ул. Юрина, 206/2
  • ул. Островского, 4а/2
  • ул. Юрина, 202а/2
  • ул. Юрина, 204б/2
  • ул. Юрина, 186а
  • ул. Юрина, 204а
  • ул. Юрина, 202б/1
  • ул. Юрина, 202а/1
  • ул. Юрина, 206а/1
  • ул. Островского, 4
  • ул. Островского, 32
  • ул. Юрина, 281
  • ул. Островского, 10
  • ул. Юрина, 273
  • ул. Островского, 6а/1
  • ул. Островского, 4а/1
  • ул. Островского, 7
  • ул. Островского, 14а
  • ул. Гущина, 173
  • ул. Юрина, 188
  • ул. Юрина, 265
  • ул. Юрина, 204б/1
  • ул. Юрина, 192
  • ул. Гущина, 173е
  • ул. Юрина, 206в
  • ул. Юрина, 271а
  • ул. Гущина, 169
  • ул. Гущина, 165
  • ул. Островского, 6
  • ул. Гущина, 163
  • ул. Островского, 8
  • ул. Юрина, 190
  • ул. Попова, 37
  • ул. Юрина, 202в
  • ул. Островского, 26а
  • ул. Юрина, 196
  • ул. Островского, 30
  • ул. Островского, 22
  • ул. Островского, 24
  • ул. Островского, 26
  • ул. Юрина, 208а
  • ул. Гущина, 171
  • ул. Юрина, 206б
  • ул. Юрина, 210
  • ул. Гущина, 173д
  • ул. Юрина, 188а
  • ул. Юрина, 210а
  • ул. Гущина, 161
  • ул. Юрина, 208в
  • ул. Юрина, 186/1
  • ул. Островского, 14
  • ул. Юрина, 204ж

До 9:00 6 августа отключили 4 563 жителям Центрального района Барнаула.

  • Папанинцев, 121, 117, 119, 123, 125, 129, 131.
  • Красноармейский, 57, 59, 59а.
  • Ядринцева, 72, 76 (шк.), 78, 82, 84, 84а, 86, 88, 89, 90, 92.

Ограничения необходимы для установки заглушек на участках ремонта тепловых сетей. Работы связаны с подготовкой города к следующему отопительному сезону.