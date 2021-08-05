Олимпиада, день 12-й. Одна медаль реальная, и одна – отложенная

Среда принесла сборной России только одну награду. Завоевали ее синхронистки.

Фото: из сети Интернет.

Медали в синхронном плавании можно записывать россиянкам автоматически. Вот и на этот раз золото в дуэтах завоевали наши Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Ни проблемы с музыкой, ни с судьями ни на что не повлияли – победа наша.

Собственно, на этом сегодняшние медальные успехи и ограничились, если не считать бронзу в боксе Имама Хатаева, которую он завоевал раньше, но получил сегодня.

В игровых видах спорта порадовали гандболистки, победившие соперниц из Черногории. Теперь в полуфинале нас ждет Норвегия, игра состоится 6 августа в 19.00 по барнаульскому времени. А вот волейболистки завершили выступление на турнире, уступив бразильянкам – 1:3.

Из двух мужских дуэтов в пляжном волейболе в борьбе за медали остались Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В четвертьфинале они обыграли немецкий дуэт и вышли в полуфинал, где встретятся с лидерами мирового рейтинга катарцами Шерифом и Ахмедом.

К сожалению, очень обидно для нас завершились женские соревнования по скалолазанию, впервые вошедшие в программу Олимпиады. Юлия Каплина и Виктория Мешкова были фаворитами, но не смогли пройти даже в полуфинал. Во второй попытке Каплина шла на мировой рекорд и сорвалась на последних сантиметрах дистанции. Она продолжит борьбу в двух других дисциплинах.

В медальном зачете мы по-прежнему на шестой строчке (14 золотых, 21 серебряная, 18 бронзовых). Лидируют все также китайцы с 70-ю наградами (32-22-16).

Четверг для россиян должен быть более оптимистичным в медальном плане. В боксе состоится один финальный поединок, в котором российский боксер Альберт Батыргазиев выйдет на ринг против американца Дюка Рогана в категории 57 кг. У борца Заура Угуева 5 августа финал против индийского спортсмена(57 кг, начало в 13.35 по барнаульскому времени), а Артур Найфонов сразится за бронзу (86 кг).

В гребле на байдарках и каноэ состоятся четыре полуфинала и столько же в финалов. Российские спортсмены поборются за награды в трех дисциплинах: Евгений Луканцов, Светлана Черниговская, Олеся Ромасенко и Ирина Андреева. Ирина Тимошина с восьмым временем прошла в полуфинал в прыжках в воду с 10 м. Полуфиналы с 7.30.

В карате у нас была одна представительница – Анна Чернышева, но она сдала положительный тест на ковид, и на турнире не выступит.

Легкоатлеты разыграют 8 комплектов наград, а в трех дисциплинах за медали поборются российские атлеты. В спортивной ходьбе на 20 км участвует Василий Мизинов. В десятиборье Илья Шкуренев после трех видов идет на шестом месте. Анжелика Сидорова в прыжках с шестом – наша главная надежда на медаль. Ее финал в 17.20.

В игровых видах спорта все внимание на волейбол. В 11.00 по барнаульскому времени полуфинальный матч проведет сборная России против Бразилии. А в 16.30 ватерполистки сыграют с представительницами США.