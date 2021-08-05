Работа от заката до рассвета: народные приметы на 5 августа

В народном календаре 5 августа — Трофим Бессонник, Трофимов день.

Фото: fotokto.ru

В народе святого Трофима прозвали Бессонником, потому что отдыхать 5 августа было некогда, ведь это время усиленных сельскохозяйственных работ. Наши предки переживали, чтобы работа не стояла. Если погода была хорошая, то вставали до рассвета и отправлялись в поле.

По преданию, с 5 по 12 августа над полем водят хороводы полудницы. Они в знойном мареве порхают над полем и «путают мороками жнецов». Полудниц представляли в виде девушек с длинными волосами, одетых в белые одежды, или в виде старух. Крестьян, которые работали в полдень, полудница могла наказать. Поэтому в это время всегда шли домой подкрепиться и немного отдохнуть.

На Трофима девушки собирали ягоды малины и калины, из них пекли пироги. В деревнях справляли Калинки-Малинки. Ягоды калины и малины в народе считались непростыми. Раньше верили: попробуешь малину — станешь хмельным от любви, а раскусишь калину — изведён любовью будешь.

Фото: fotokto.ru

Запреты дня

Наши предки знали и всегда помнили, что нельзя делать 5 августа, в день Трофима Бессонника, бесполезную работу, поскольку такой труд приносит только денежные проблемы и неприятности в общении с окружающими.

Однако в этот день не рекомендуется и бездельничать, так как Трофим с неприятием относится к лодырям и может наказать за безделье и наслать болезни и беды.

Нельзя 5 августа подолгу спать. Любителям понежиться в кровати святой насылает трудности финансового характера и бессонницу. Поэтому нужно завести будильник и провести сегодняшний день максимально продуктивно.

Запрещён в день Трофима Бессонника и дневной сон. Если не послушаться запрета, потом три ночи невозможно будет заснуть — будут мучить страхи и сниться плохие сны. Поэтому 5 августа днём даже те, кто работает по ночам или сильно устаёт, не должны ложиться. Лучше придумать себе какое-то отвлекающее занятие, которое прогонит желание покемарить часок-другой.

Нельзя рубить в день Трофима Бессонника калиновые ветки. Кто не послушается запрета, навлечёт на себя большие беды и несчастья.

Приметы дня

Дождь и обильные росы застал — жди хорошего урожая.

Частые туманы — будет хороший грибной урожай.

Посеял в этот день огурцы — будет богатый урожай огурцов.

Прохладная погода 5 августа — следующие сорок дней будет холодно.

Вороны, которые сидят на ветке, развернувшись клювами в одну сторону, предвещают сильный ветер в скором времени.

Снующие муравьи сулят хорошую и ясную погоду.

Паук начал плести свою паутину в дождь — будет хорошая погода.

После града идёт дождь, температура в это время начинает снижаться.

Листочки донника поднялись кверху и сложились — стоит ждать улучшения погоды.

Сом внезапно показался днем на поверхности воды — будет дождь, возможно, грядут и грозы.

Филин начал громко ухать — будут холода.

Короткий рассвет — будет ветер.