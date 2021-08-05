Росгвардейцы помогли потушить горящую «Газель» в Барнауле

Бойцы ехали по маршруту патрулирования, когда заметили дым , поднимающийся с территории предприятия. Они прибыли на место происшествия, где увидели, что работники своими силами пытаются потушить Газель, стоящую в гаражном боксе.

Младший сержант Дамир Сальменов и старший сержант Никита Васильев, взяв из служебного автомобиля огнетушитель, начали тушить пламя. Заметив, что в машине есть баллоны с газом, а в гараже есть ещё несколько баллонов с кислородом, росгвардейцы решили вытолкать автомобиль из гаража. Во дворе машину удалось потушить.

Когда на место прибыли пожарные, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали им содействие в локализации пожара.

По предварительным данным возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.