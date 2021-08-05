У Центра «IT-Куб.Барнаул» появилось свое шестиэтажное здание

В Барнауле Центр дополнительного образования «IT-куб» открылся в декабре прошлого года и изначально занимал три этажа здания, принадлежавшего Государственному архиву Алтайского края. Теперь к ним добавились еще три, что дает центру возможность развиваться в самых разных направлениях. Общая площадь центра составляет почти 2,5 тыс. кв. м.

В Центре «IT-куб.Барнаул» готовятся к летней профильной смене. Она стартует 8 августа. Фото: Юлия Неволина

Барнаульский «кубик» (именно так называют центр педагоги) – первый в регионе, но не единственный в стране. Тем не менее он существенно отличается от своих предшественников. Если те разворачиваются в свободных помещениях школ, колледжей, дворцов молодежи, то наш существует абсолютно автономно. В этом свои плюсы и минусы: с одной стороны, педагоги могут широко развернуть свою деятельность, с другой – приходится самим ремонтировать помещения, решать вопросы с охраной, установкой камер видеонаблюдения (они должны появиться в новом учебном году).

– Новое пространство позволит оборудовать дополнительные мобильные образовательные пространства, которые будут оснащены современной техникой, а также современный и просторный актовый зал, который по высоте занимает два верхних этажа, – говорит руководитель «IT-Куб.Барнаул» Светлана Шефер. – Это будет большое пространство, которое можно трансформировать, к примеру, в конференц-зону или территорию для проведения соревнований по робототехнике. В нашем городе таких немного и большинство находятся в вузах.

К слову, эти три этажа пустовали с первого дня работы «IT-Куба», но принадлежали другой структуре и несколько связывали руки новым жильцам. Теперь все здание находится в оперативном управлении центра, сюда будет проще вкладывать ресурсы.

Особенно факту появления такого центра рады те, кто проживает в Октябрьском районе, – теперь местным ребятишкам не придется ездить в центр города, чтобы прокачать навыки по IT-компетенциям.

– С близлежащими школами уже наладили взаимодействие, поговорили с педагогами, родителями, встречались с детьми, – продолжает Светлана Шефер. – Мы открыты для всех ребят от 7 до 18 лет. Главный критерий для приема ребенка на обучение – получение общего образования на территории Алтайского края. Это может быть как очная форма взаимодействия, так и дистанционная.

С сентября здесь начнут обучение ребят младших классов программированию в среде «ПиктоМир». Параллельно будут развивать такое направление, как кибергигиена, обучая основам безопасного нахождения в цифровом пространстве.

Есть и глобальные планы на перспективу. В частности, в центре мечтают о более плотном взаимодействии с соседними школами. Кроме того, планируют развивать кибер-спорт.