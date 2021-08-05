В Алтайском крае страховые пенсии получают больше 650 тысяч человек

Это 89% от общего количества пенсионеров.

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Страховую пенсию в Алтайском крае получают 651 549 граждан, страховую пенсию по старости — 608 287 человек. Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно достичь общеустановленного пенсионного возраста, иметь необходимый стаж и определённое количество пенсионных коэффициентов.

Известно, что в 2021 году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года (56,5 года), и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года (61,5 года). Количество пенсионных коэффициентов напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем. Чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Если в 2020 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионного коэффициента, то в 2021 году — не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет расти, пока не станет равным 15 и 30 соответственно, пишет официальный сайт Алтайского края.

Если пенсионных коэффициентов и стажа для возникновения права на пенсию не будет хватать, пенсию человек будет получать лишь тогда, когда требуемое количество не будет заработано. Если этого достичь не удастся в течение 5 лет, то вместо страховой пенсии гражданину назначат социальную.

Уточнить информацию об имеющихся пенсионных коэффициентах можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг, а также в мобильном приложении Пенсионного фонда России для пользователей Android и IOS.