Взрыв газа и крушение самолёта: в Барнауле ликвидировали условные чрезвычайные ситуации

Сегодня, 5 августа, в Барнауле прошла командно-штабная тренировка сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РС ЧС. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в рамках тренировки провёл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В нём приняли участие глава города Барнаула Вячеслав Франк, первый заместитель главы Анатолий Воронков, начальник управления по делам ГОЧС г. Барнаула Владимир Драчёв.

Фото: «Вечерний Барнаул», Михаил Полубедов

Первая чрезвычайная ситуация, с которой пришлось бороться спасателям — это взрыв газовоздушной смеси в жилом доме. Четыре человека погибли, несколько человек пострадали. В рамках учений на месте «происшествия» работали 150 человек, 47 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Второе ЧС, которое пришлось «ликвидировать» спасателям, произошло в Затоне. По легенде, произошло падение пассажирского самолёта на жилые дома частного сектора. Были погибшие как среди пассажиров лайнера, так и среди жителей посёлка. На месте происшествия работали 563 человека, 146 единиц техники.

В обоих случаях губернатора Алтайского края Виктора Томенко оперативно проинформировали о сложившейся обстановке, принимаемых мерах. Он поручил заместителю председателя правительства края Игорю Степаненко подготовить проект правового акта о введении режима ЧС регионального масштаба в границах территории микрорайона Затон. На месте взрыва газа был введён ЧС муниципального уровня.

На месте условной авиакатастрофы отрабатывали навыки тушения открытого огня, извлекали пострадавших из-под завалов, работала кинологическая служба по поиску людей, шла эвакуация людей в пункты временного размещения, оказывали медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и их родственникам.

Как Виктор Томенко отметил, такие тренировки — регулярные и позволяют отработать слаженность действий органов управления профильных служб, сил и средств, повысить оперативность, передаёт официальный сайт Барнаула.

Губернатор также подчеркнул, что по итогам проведенных учений возникли замечания, которые проанализируют и устранят.