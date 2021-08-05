В Барнауле обсудили перспективы «большой химии» Алтая

Сегодня, 5 августа, в Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) прошло большое совещание, на котором обсудили состояние и перспективы развития химической промышленности Алтайского края. Оно было организовано Министерством промышленности и энергетики края и прошло в формате стратегической сессии.

Фото: canva.com

В совещании приняли участие руководитель отраслевого департамента Минпромторга России Александр Орлов, министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, а также руководители крупнейших алтайских предприятий химической отрасли. Орлов проинформировал участников сессии о господдержке химической отрасли и пожелал успехов «дружной химической семье».

Министр Химочка сообщил, что целый ряд крупных инвестиционных проектов в «большой химии» Алтая был осуществлён при поддержке федерального бюджета и федеральных программ.

«Для поддержки отрасли и развития её потенциала было создано два кластера: Барнаульский химический кластер, который включен в реестр Минпромторга России, а также Алтайский полимерный композитный кластер, участники которого в основном находятся в Бийске. В крае создается второй (после сельхозмашиностроительного в Рубцовске) технопарк, документы уже рассматриваются в Москве. Он объединит ряд бийских предприятий (на базе «Алтайвитамины»), будет называться «АлтайБиоТех», а проект этот, мы надеемся, начнет осуществление уже в будущем году, – отметил Химочка.

Интерес краевых властей к развитию химического производства на Алтае не случаен. Ведь химия – одна из ключевых (наряду с машиностроением) отраслей экономики края.

Центром химической индустрии является Барнаул, где находятся крупнейшие заводы – «Нортек» (производство шин), заводы АТИ и РТИ, ряд других крупных производств реализуются масштабные проекты по добыче и переработке соды, расширению добычи соли на западе Алтайского края.

В период пандемии в Алтайском крае именно на предприятиях химии было оперативно развернуто производство санитарно-дезинфекционных средств, санитайзеров. Сегодня, когда возникли проблемы с медицинским кислородом, на химпредприятиях развертываются дополнительные мощности его производства.