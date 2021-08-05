В Барнауле устранили повреждение газовой трубы

На пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев сотрудники «Русьэнерго» починили магистральную газовую трубу.

ООО «Газпром» ведёт работы по подаче газа барнаульцам. Вопрос находится на контроле в администрации города и Центрального района.

Напомним, сегодня, 5 августа 2021 года, в Барнауле на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев в результате земляных работ произошло повреждение магистральной газовой трубы.

«Газпром» оперативно отключил потребителей в квадрате: улица Гоголя — проспект Строителей — проспект Красноармейский — переулок Малый Прудской.

На месте работали сотрудники ГИБДД и администрации района.