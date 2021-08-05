В Барнауле устранили повреждение газовой трубы

На пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев сотрудники «Русьэнерго» починили магистральную газовую трубу.
ООО «Газпром» ведёт работы по подаче газа барнаульцам. Вопрос находится на контроле в администрации города и Центрального района.
Напомним, сегодня, 5 августа 2021 года, в Барнауле на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев в результате земляных работ произошло повреждение магистральной газовой трубы.
«Газпром» оперативно отключил потребителей в квадрате: улица Гоголя — проспект Строителей — проспект Красноармейский — переулок Малый Прудской.
На месте работали сотрудники ГИБДД и администрации района.
«Учитывая зону отключения и объём повреждения принято решение усилить проведение работ по устранению аварии и завершить работы в кратчайшие сроки. Газ в пределах 18:00 будет восстановлен», — заключил Панченко.