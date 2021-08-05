В барнаульской библиотеке вспомнили реальные истории тех, кто пострадал за веру

В музее редкой книги при Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева открылась памятная экспозиция, посвященная архиепископу Барнаульскому Иакову (Маскаеву). Об этом особо почитаемом на Алтае священномученике принято вспоминать 29 июля – в день, когда его расстреляли в 1937 году. В музее редкой книги эта дата вот уже который раз становится поводом почтить память людей, пострадавших за веру.

Книга о священномученике Иакове Маскаеве подарена Музею редкой книги.

Фото: Наталья Катренко

Богоборческая машина

В память о Иакове Маскаеве в музее открылась небольшая экспозиция, собранная из фотографий, архивных документов, посвященных жизненному пути священномученика, и изданий о нем. Кроме того, здесь была представлена новая книга «История села Зобово. Церковная жизнь: пастыри, события и люди», написанная архимандритом Никандром (Анпилоговым) и вышедшая в свет в 2020 году. В фонд библиотеки ее подарил правнук Иакова Маскаева – Константин Маскаев, когда-то выпускник факультета журналистики АлтГУ, а ныне корреспондент-обозреватель в одной из газет Казахстана. Один из больших разделов этого издания посвящен владыке Иакову.

По словам протоиерея Сергея Фисуна, история нашей страны включает в себя события не только победоносные, но и глубоко трагические, которые требуется переосмыслить для того, чтобы они не повторились вновь. Что касается Иакова Маскаева, то этот человек разделил трагичную судьбу священнослужителей XX века. За то, что он противодействовал обновленческому расколу в епархии, отказывался сотрудничать с представителями советской власти, проявил силу духа и твердость убеждений, он был отстранен от служения, а затем и неоднократно арестован, обвинен в антисоветской деятельности.

– В 1933 году Иаков Маскаев получил назначение на Барнаульскую кафедру (епископ Барнаульский) с поручением временно управлять и Бийской епархией, – пояснил Сергей Фисун. – Несмотря на хронические болезни, он почти ежедневно проводил службы в кафедральном Знаменском соборе, на которые собирались прихожане не только из Барнаула, но и из окрестных сел. В 1937 году владыка был арестован и разделил судьбу многих священнослужителей той поры. Только представьте: все из 450 священников, служивших на территории Алтайского округа в дореволюционные годы, были репрессированы, большинство из них приговорены к расстрелу.

Личности архиепископа Барнаульского Иакова (Маскаева) посвящено немало исследований. В частности, в 2017 году вышла в свет книга профессора АлтГУ, доктора юридических наук Виталия Сорокина, посвященная жизненному пути и подвигу святителя Иакова. Неоднократно обращался к этой личности в своих исследованиях и известный писатель и журналист Анатолий Муравлёв.

Как прокомментировал протоиерей, настоятель Иоанно-Богословского храмового комплекса Георгий Крейдун, в те годы наказывалось всякое инакомыслие. В те годы богоборческая машина была бескомпромиссной к любому отклонению от официальной линии партии и правительства.

– От современников часто приходится слышать, что на свет перестали рождаться гении, великие подвижники, герои, которым хочется подражать, – рассуждает отец Георгий. – Думаю, и в XIX веке далеко не все признавали Пушкина, Достоевского, Толстого гениями. Так же и при жизни архиепископа Иакова многих эта личность смущала, не казалась особенной, героической. Его высмеивали многие горожане, а сокамерники над ним издевались, относились как к церковному отребью. Но он сумел через все эти испытания пронести свою веру, и своим примером доказал, что в жизни всегда есть место подвигу.

Гонения на потомков

Посетили выставку и гостьи из столицы Наталья Блашко и Татьяна Попова – потомки коренных жителей Барнаула, которые продолжили тему репрессий рассказом об истории своей семьи. А в их роду были священники, офицеры царской и белой армии, талантливые писатели, учителя и композиторы, чьи непростые судьбы трагически оборвались.

Фото: Наталья Катренко

– Историю нашей семьи мы собирали три года, – делится Татьяна Попова. – Один из трагичных ее эпизодов – судьба моего прадеда Александра Слободского и его потомков. Александр Иванович в 1988 году окончил Томскую духовную семинарию, затем он поступил на службу надзирателем Томского духовного училища, после чего его рукополагают в сан священника Екатерининской церкви села Чарышское. Затем он занимал должность уездного наблюдателя за церковно-приходскими школами Змеиногорского уезда. А в 1905 году его переводят в барнаульский Петропавловский собор и назначают благочинным 18-го благочиния. В это же время он служит при соборе законоучителем церковно-приходской школы, а с 1906 года получает должность законоучителя еще и при женской гимназии Будкевич. С 1910 года Александра Слободского переводят по его прошению настоятелем в Иоанно-Предтеченскую бесприходную церковь, где он прослужил вплоть до своей безвременной кончины в возрасте 47 лет.

Так без отца осталось девять детей. Потомкам Александра Слободского удалось проследить судьбы многих из них. Все они были непростыми, так как пришлись на время гонений на церковь, в том числе и на детей священников. Так, старший сын отца Александра – Николай Слободской, занимающий должность инспектора Гороно в селе Троицком, в 1937 году был арестован, а в январе 1938-го расстрелян. Та же участь постигла второго сына Иннокентия Александровича, который работал директором школы в селе Смирново, но в 1938 году был арестован, а затем расстрелян. На еще одного сына, Бориса Слободского, удалось найти архивные документы, свидетельствующие о лишении его избирательного права как сына священника. Сохранилось и его заявление, в котором Борис Александрович указывает на то, что его отец скончался еще в 1914 году и с горьким отчаяньем добавляет: «Не виноват же я, что родился в семье священника!».

– Также выяснилось, что моя бабушка, Ольга Александровна, дочь Александра Слободского, в 1918 году вышла за муж за Михаила Ватмана – участника белого движения, – продолжает Татьяна Попова. – В 1933 году он был арестован в Барнауле, обвинен в контрреволюционном заговоре и отправлен на Соловки. В 1937 году он был расстрелян под Санкт-Петербургом вместе с известным богословом и религиозным философом – отцом Павлом Флоренским.

Кстати, полный текст своего исследования Наталья Блашко и Татьяна Попова распечатали и оформили в брошюру, которую преподнесли в подарок библиотеке и лично отцу Георгию Крейдуну.