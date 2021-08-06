17-летнего барнаульского подростка осудили за попытку сбывать наркотики с помощью «закладок»

Суд вынес парню наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Установлено, что несовершеннолетний не имел постоянного источника дохода. В интернете он познакомился с неустановленным лицом, через которого получил определённые инструкции. В марте 2021 года молодой человек сделал несколько «закладок» с наркотиками в разных частях Барнаула. Приехав в парк «Юбилейный», подросток сделал оставшиеся 18 «закладок», но довести до конца преступный умысел ему не удалось. Парня задержали полицейские, а наркотики изъяли, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.