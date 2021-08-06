Алтайские таможенники задержали контрабандистов с партией белого нефрита почти на 400 млн рублей

В Китай пытались вывезти 6,5 тонны нелегально добытого белого нефрита, но контрабанду этого полудрагоценного камня из России через Казахстан пресекли.

Грузовик с товаром остановили на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» при попытке пересечь российско-казахстанскую границу. В нём были контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и помеченными иероглифами. Их хотели экспортировать в Китай по подложным документам.

Владелец груза, гражданин КНР, уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ожидал его прибытия из Казахстана авиационным транспортом. Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде, отслеживали перемещение груза и предотвратили его вывоз.

Операция проходила весной 2021 года. На сегодняшний день уже известны результаты экспертизы изъятого нефрита, согласно которым камни имеют признаки добычи нелегальным способом на месторождениях Республики Бурятии и Забайкальского края.

Задержанный нефрит белого сорта по экспертным оценкам стоит 393 млн рублей.

«Преступники намеренно выбрали для контрабанды нефрита из Бурятии более длинный и затратный маршрут через Казахстан, — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления, начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. — Таким способом злоумышленники стремились затруднить российской стороне контроль над экспортными операциями, осуществляемыми с территории не имеющего отношения к происхождению нефрита государства — члена Евразийского экономического союза».

В отношении перевозчика, 50-летнего жителя Иркутска, возбуждено уголовное дело по факту покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов. Установлено, что он знал о поставке нефрита из России в Китай по подложным документам.

К пресечённой контрабанде причастна группа лиц из Иркутска, которая неоднократно занималась поставками нефрита в Китай, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.