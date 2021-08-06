Алтайский пенсионер хотел получить компенсацию за лекарства, но сам отдал все деньги мошенникам

У него похитили 609 тысяч рублей.

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Об обмане 81-летний житель поселка Сибирский рассказал в полиции. По его словам, ему позвонила неизвестная и преставилась сотрудником правоохранительной организации. Она сообщила, что мужчине положена компенсация за когда-то купленные лекарства. Якобы в отношении продававшей их фирмы возбуждено уголовное дело. Мужчина поверил, так как действительно в апреле 2021 года покупал препараты, о которых говорила неизвестная. Но для получения компенсации ему якобы надо перевести деньги. Пенсионер снял со счёта денежные средства и скинул их на указанный мошенницей счёт.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что в марте этого года потерпевший получал от участкового уполномоченного полиции памятку о таких видах дистанционных мошенничеств.

В полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).