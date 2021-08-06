Барнаульские волонтёры помогают дезинфицировать общественный транспорт

Волонтёры-медики помогают водителям и кондукторам в дезинфекции общественного транспорта в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Барнауле.

5 августа 2021 года добровольцы оказали помощь персоналу подвижного состава автобусов № 57. Они тщательно вымыли поручни, спинки сидений, обработали салоны.

По словам студентки третьего курса Алтайского государственного медицинского университета Ники Гартман, постоянная обработка общественного транспорта необходима, так как там проходит большой пассажиропоток. Она также отметила, что в 2021 году волонтёры оказывают помощь, связанную с профилактикой коронавируса, в первую очередь врачам и медицинским учреждениям.

В пресс-службе мэрии напомнили, что санитарную обработку общественного транспорта проводят каждый день. Все трамваи и троллейбусы проходят полную очистку и санитарную обработку. Перед каждым оборотным рейсом кондукторы обрабатывают поручни в салонах. После окончания работы, перед проведением технического обслуживания, все вагоны проходят через автоматическую мойку, проводится влажная уборка вагонов сначала снаружи, а затем уже салона, с полной санитарной обработкой, чтобы минимизировать распространение заболевания.