Дорожники продолжают асфальтировать дороги в частном секторе Барнаула

Накануне они приступили к работам на проезде Гужтранспортном. Там ремонтируют участок от улицы Кулагина до дома № 135б. На месте уже завершили планировку профиля и устройство песчано-щебёночного основания, отрегулировали высотное положение колодцев.

В пресс-службе мэрии сообщили, что дорожники на этой неделе приступили к работам на новом участке дороги в частном секторе в микрорайоне ВРЗ. Песчано-щебёночное основание дороги подготовили к асфальтированию на отрезке проезда от улицы Воровского в районе дома № 25 до улицы Красносельской, 34. Ведётся ремонт колодцев.

Далее дорожная служба планирует приступить к ремонту на улице Лазо на участке от Северо-Западной до Пугачёва.

Отметим, что дороги на улицах Ким в границах улиц Воровского и Октябрят, 39, Малиновой и 1-й Малиновой в поселке Спутник отремонтировали в последней декаде июля. Общий объём выполненных работ составил 2,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, дороги в частном секторе Барнаула ремонтируют в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2025 годы». Летом –осенью 2021 года дороги частного сектора планируют отремонтировать во всех районах города. Дорожная техника зайдёт в пригородные поселки Спутник, Борзовая Заимка, Пригородный, частные секторы микрорайонов ВРЗ, Осипенко, Урожайного и другие. Отремонтировать участки попросили барнаульцы в ходе встреч с депутатами Государственной Думы РФ, Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Всего в этом сезоне заасфальтируют 32 участка дорог частной жилой застройки (более 46,5 тысячи квадратных метров) на сумму 45,5 миллиона рублей.