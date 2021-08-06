Дворы нового поколения: обзор работ по нацпроекту «Жильё и городская среда»

В нацпроект «Жилье и городская среда» в 2021 году вошли 65 дворовых территорий краевой столицы. На 53 из них ведутся работы, 44 двора уже заасфальтированы. Установка спортивных и детских игровых комплексов запланирована на август-сентябрь. В часть объектов вложены и средства жителей Барнаула в виде софинансирования.

Ремонт двора на ул. Монтажников, 3.

Фото: Светлана Гладышева

Так, в Центральном районе благоустраивают девять дворов. Ремонт завершен по адресам: пр. Дзержинского, 25а, 31, 33, ул. Белинского, 11, ул. Герцена, 8а, ул. Интернациональная, 11, пр. Социалистический, 76а, 76б и пр. Ленина, 43а. Во всех дворах выполнены работы из обязательного перечня: заасфальтированы проезды и тротуары, благоустроены входные узлы. Скамейки и урны в этих дворах появятся ближе к сентябрю.

В Октябрьском районе отремонтируют 16 дворовых территорий. Сейчас подрядчик благоустраивает дворы по ул. Профинтерна, 50, и пр. Калинина, 10. Здесь ведут подготовительные работы перед асфальтированием дворовых проездов, после этого планируется установить лавочки, урны у подъездов и смонтировать систему освещения.

Девять дворов Железнодорожного района уже в процессе преображения. Это дворы по адресам: ул. Молодёжная, 64, ул. Новоугольная, 24, ул. Матросова, 10, ул. Георгия Исакова, 109, 107, 111, ул. Телефонная, 46, и пр. Ленина, 101, Антона Петрова, 138.

На территории Ленинского района в рамках нацпроекта уже заасфальтированы десять дворов: ул. Островского, 15, Юрина, 234, 257, Георгия Исакова, 200, 249а, Малахова, 67, Солнечная Поляна, 23а, 29, Шукшина, 26а, Советской Армии, 142а. В работе адреса: ул. В. Кащеевой, 7 и 9, Монтажников, 3, приступили к ремонту двора по ул. Юрина, 204а. Собственники нескольких домов приняли решение о софинансировании работ из дополнительного перечня. Во дворе по ул. Г. Исакова, 249а, обустроят парковку и установят горку на детской площадке. У дома по ул. Шукшина, 26а, при софинансировании жителей также сделают парковку. После ремонта двора по ул. Юрина, 234, на детской площадке появится спортивный комплекс.

– Жители нашего микрорайона по-настоящему счастливы, что попали в нацпроект, – отметила председатель Совета ТОС «Гущинский» Анна Кныш. – Благоустройство придомовой территории здесь, конечно, проводилось силами общественников и добровольцев, но этого мало для настоящего порядка и комфорта. Уже сейчас видно, что это будут дворы нового поколения, где глаз радует не только ровная дорога, но и малые архитектурные формы, и площадки для досуга ребятишек.

В Индустриальном районе продолжается благоустройство двора по ул. Панфиловцев, 19а. Уложен асфальт во дворе по ул. Георгиева, 22, расширен дворовый проезд, появился тротуар с ограждением и новые парковочные места. Всего в районе благоустроят девять дворов. Уже завершены работы по Северному Власихинскому проезду, 66, ул. Панфиловцев, 27, 19а, Павловскому тракту, 231, ул. Сухэ-Батора, 10.