Эпидемиолог рассказала о самых частых проявлениях постковидного синдрома

Ими являются усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния.
Об этом РИА Новости сообщила директор по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
«Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», — сказала она.
По словам специалиста, зачастую пациенты, которые переболели COVID-19, говорят о различных комбинациях симптомов. К ним относятся затруднённое дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная, учащённое сердцебиение, диарея, нарушение сна, панические атаки, головокружения, изменение настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, искажение восприятия запаха и вкуса, нарушения менструального цикла у женщин.