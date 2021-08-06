Эпидемиолог рассказала о самых частых проявлениях постковидного синдрома

Ими являются усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потеря обоняния.

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Об этом РИА Новости сообщила директор по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», — сказала она.

По словам специалиста, зачастую пациенты, которые переболели COVID-19, говорят о различных комбинациях симптомов. К ним относятся затруднённое дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная, учащённое сердцебиение, диарея, нарушение сна, панические атаки, головокружения, изменение настроения, длительные лихорадочные реакции, сыпь, выпадение волос, искажение восприятия запаха и вкуса, нарушения менструального цикла у женщин.