Некоторым бюджетникам Алтайского края повысят зарплату

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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Согласно документу в регионе должны выделить дополнительные 25 миллионов рублей на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Органы исполнительной власти Алтайского края — Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство промышленности и энергетики, Министерство социальной защиты, Министерство спорта — должны обеспечить повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2021 году.

Это решение затронет отдельные категории работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, а также работников бюджетного сектора, на которых не распространяется действие указов, информирует официальный сайт региона.