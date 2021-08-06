Никто не стонет. Барнаульские хоккеисты приступил к ледовой части подготовки к сезону

У хоккеистов «Динамо-Алтай» в самом разгаре второй предсезонный сбор. Пока в «Титов-Арене» завершается очередной этап реконструкции, игроки тренируются на льду «Карандин-Арены», готовясь к новому сезону и предшествующим им контрольным матчам.

Фото: Ярослав Махначёв.

Пар изо рта

В 30-градусную жару прохлада «Карандин-Арены» – то, что доктор прописал. Правда, сегодня и на улице-то солнца мало, а внутри ледовой арены вообще замерзнуть можно. Но хоккеисты, у которых в разгаре тренировка, холода не чувствуют. Изо рта при дыхании пар идет, а по лицам капли пота катятся.

Занятие у динамовцев насыщенное и интенсивное. Новый главный тренер «Динамо-Алтай» Владислав Хромых подзывает к себе игроков, дает задание, наглядно объясняя его суть на планшете. Свисток – выполняем. Вместе с Хромых на льду весь тренерский штаб – это Александр Усачев, Евгений Бакланов и Сергей Неклюдов, тренер вратарей. Хотя голкиперы вроде и работают своей тусовкой, от Хромых им тоже достается.

– Сейчас мы тренируемся под нагрузкой, много беговой интенсивной работы, – рассказывает голкипер Никита Ложкин.

Полевые игроки отрабатывают разные элементы, а вратари, кажется, тренируются однообразно – ловят шайбы, и все, ну или отбивают.

– У нас тоже идет отработка разных ситуаций. Какая, говорите, разница, ведь главное – отбить? Так и полевому главное – бросить. Сегодня мы отрабатывали действия при выходах один в один, при бросках с места. У нас тоже разная работа, – говорит Ложкин.

С земли на лед

Новый главный вообще в первые моменты показался достаточно жестким. Когда игроки встали в центр площадки и начали движение по кругу, вспомнилась сцена из «Легенды №17», где воплощенный Олегом Меньщиковым Анатолий Тарасов жестко заставлял игроков забыть о клубной принадлежности и вспомнить, что они – сборная Советского Союза.

Но Владислав Хромых уточняет: он не жесткий, а требовательный.

– К ребятам претензий нет. Никто не стонет, не скулит, все стараются, выполняют задание, – заверяет главный тренер.

Кстати, перед сезоном Владислав Анатольевич несколько скорректировал план предсезонной подготовки, решив начать сборы тренировками в Бочкарях и безо льда – «на земле», как говорят хоккеисты.

– Кто-то сразу начинает работу на льду, но мне более привычна другая методика. Надо заложить базу к сезону, подготовить сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат, «на земле» это сделать проще, – поясняет Хромых. – Как поработали? Сезон покажет, но все, что хотели, выполнили, игроки хорошо перенесли нагрузки.

Ледовый этап подготовки начался со 2 августа, но и здесь без «земли» никуда. Утреннее занятие совмещает лед с беговой работой и тренажёрным залам, а вот вечернее полностью посвящено отработке игровых взаимодействий.

– Настроение отличное. Идет тяжелая работа, временами неинтересная, но без нее никуда. В тренировочном процессе есть изменения, но это нормально, у каждого тренера своя методика. Поначалу непросто, потом начинаешь получать удовольствие, – отмечает нападающий Андрей Локтев.

Костяк уже есть

От прошлосезонного состава в «Динамо-Алтай» осталось 14 игроков. Владислав Хромых взял курс на атакующий и быстрый хоккей, для которого и коллектив нужен соответствующий. Защитник Матвей Воронин приехал в Барнаул из ханты-мансийского клуба Молодежной хоккейной лиги «Мамонты Югры». Можно сказать, он вернулся домой, Матвей уроженец краевой столицы, здесь впервые вышел на лед.

– Приняли в команде хорошо, уже все подружились. Конечно, когда много новичков, адаптироваться на льду тяжело, но уже сыгрываемся, начинаем понимать, кто куда поехал, кто как открылся, – сообщил Матвей.

С кем из игроков заключат контракт, станет ясно по итогам сборов и контрольных матчей. Но, как говорит Владислав Хромых, костяк команды уже есть, однако селекция будет продолжаться и дальше: главному тренеру нужны центральный и крайний нападающие, а также желательны пара защитников, причем один из них в идеале «праворукий».

Проверка того, что наработали на сборах, состоится в конце августа и начале сентября, на это время запланирована серия контрольных матчей. 21-22 и 28-29 августа в Барнауле «Динамо-Алтай» примет «Красноярских Рысей» и «Кузнецких Медведей» соответственно, а 10-11 сентября сыграет с «Рысями» в гостях. Задачи кровь из носу победить в них нет. Главное – проверить в деле хоккеистов, их соответствие схемам и тренерским задумкам, отработать игровые связи.

А вот даты начала сезона, как и окончательного состава участников первенства ВХЛ, все еще нет. После снятия курганского «Юниора» в турнире осталось лишь пять команд с учетом «Динамо-Алтай», а потенциальные участники так еще и не превратились в реальных. Но тренерский штаб барнаульской команды надеется, что хотя бы шесть участников турнир наберет – а то совсем неинтересно. Впрочем, как отметил Андрей Локтев, поднять над головой чемпионский кубок будет приятно при любом количестве соперников.

В «Титов-Арене» сейчас продолжается второй этап реконструкции. С одной из ее сторон строится большая парковка, а внутри здания идет обустройство игрового зала и фитнес-центра с несколькими зонами. Также строится раздевалка для команды чемпионата ВХЛ «Металлург» (Новокузнецк), которая планировала домашние матчи нового сезона проводить в Барнауле, но сейчас это уже под вопросом. Тем не менее, в «Титов-Арене» ее ждут и готовят для нее все условия.