Студенты собрали 150 мешков мусора с территории барнаульского озера

4 августа 2021 года бойцы экологического отряда «Атлас» в третий раз убирали зелёную зону безымянного озера в районе улиц Гущина, 150/2 — Малахова, 34а — Новой, 59. Студенты собрали 150 мешков бытовых отходов, а также крупногабаритный мусор.

Ранее с этой территории вывезли четыре КамАЗа мусора, собранного бойцами.

В начале недели студенты очищали от мусора и объявлений аллею Целинников и улицу Солнечная поляна от Юрина до проспекта Космонавтов. Собрали 78 мешков мусора, информирует пресс-служба мэрии.