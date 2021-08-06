В Барнауле на Юрина перекладывают участок тепловой сети

На улице Юрина, 204г делают капремонт на участке магистральной сети диаметром 500 мм и протяженностью 400 метров.

В пресс-службе мэрии сообщили, что к участку подключены 46 многоквартирных, один индивидуальный жилой дом, два детских сада и школа. Завершить перекладку планируется до конца августа 2021 года.

По словам главы администрации Ленинского района Александра Михалдыкина, нужно выполнить перекладку в срок и восстановить благоустройство, нарушенное во время проведения земляных работ. Одна из задач специалистов — обеспечение безопасности передвижения жителей на данном участке улицы.